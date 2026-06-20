Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 25/26
Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 25/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Deutsche Bank
Performance KW 25/26: +13,98 %
Performance KW 25/26: +13,98 %
DAX Top 1
Siemens Energy
Performance KW 25/26: +11,97 %
Performance KW 25/26: +11,97 %
DAX Top 2
GEA Group
Performance KW 25/26: +9,79 %
Performance KW 25/26: +9,79 %
DAX Top 3
Airbus
Performance KW 25/26: +9,32 %
Performance KW 25/26: +9,32 %
DAX Top 4
MTU Aero Engines
Performance KW 25/26: +9,06 %
Performance KW 25/26: +9,06 %
DAX Top 5
RWE
Performance KW 25/26: -7,17 %
Performance KW 25/26: -7,17 %
DAX Flop 1
SAP
Performance KW 25/26: -7,48 %
Performance KW 25/26: -7,48 %
DAX Flop 2
Mercedes-Benz Group
Performance KW 25/26: -7,66 %
Performance KW 25/26: -7,66 %
DAX Flop 3
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 25/26: -8,14 %
Performance KW 25/26: -8,14 %
DAX Flop 4
BMW
Performance KW 25/26: -11,76 %
Performance KW 25/26: -11,76 %
DAX Flop 5
Nordex
Performance KW 25/26: +22,11 %
Performance KW 25/26: +22,11 %
TecDAX Top 1
SMA Solar Technology
Performance KW 25/26: +19,44 %
Performance KW 25/26: +19,44 %
TecDAX Top 2
SUESS MicroTec
Performance KW 25/26: +17,68 %
Performance KW 25/26: +17,68 %
TecDAX Top 3
AIXTRON
Performance KW 25/26: +9,51 %
Performance KW 25/26: +9,51 %
TecDAX Top 4
Infineon Technologies
Performance KW 25/26: +5,95 %
Performance KW 25/26: +5,95 %
TecDAX Top 5
Nemetschek
Performance KW 25/26: -9,58 %
Performance KW 25/26: -9,58 %
TecDAX Flop 1
HENSOLDT
Performance KW 25/26: -9,80 %
Performance KW 25/26: -9,80 %
TecDAX Flop 2
United Internet
Performance KW 25/26: -11,18 %
Performance KW 25/26: -11,18 %
TecDAX Flop 3
Sartorius Vz.
Performance KW 25/26: -11,62 %
Performance KW 25/26: -11,62 %
TecDAX Flop 4
1&1
Performance KW 25/26: -15,38 %
Performance KW 25/26: -15,38 %
TecDAX Flop 5
Caterpillar
Performance KW 25/26: +9,04 %
Performance KW 25/26: +9,04 %
Dow Jones Top 1
American Express
Performance KW 25/26: +4,87 %
Performance KW 25/26: +4,87 %
Dow Jones Top 2
Goldman Sachs Group
Performance KW 25/26: +4,16 %
Performance KW 25/26: +4,16 %
Dow Jones Top 3
Honeywell International
Performance KW 25/26: +3,70 %
Performance KW 25/26: +3,70 %
Dow Jones Top 4
JPMorgan Chase
Performance KW 25/26: +2,59 %
Performance KW 25/26: +2,59 %
Dow Jones Top 5
Amgen
Performance KW 25/26: -4,95 %
Performance KW 25/26: -4,95 %
Dow Jones Flop 1
Chevron Corporation
Performance KW 25/26: -5,96 %
Performance KW 25/26: -5,96 %
Dow Jones Flop 2
Merck & Co
Performance KW 25/26: -6,23 %
Performance KW 25/26: -6,23 %
Dow Jones Flop 3
Salesforce
Performance KW 25/26: -7,72 %
Performance KW 25/26: -7,72 %
Dow Jones Flop 4
IBM
Performance KW 25/26: -9,80 %
Performance KW 25/26: -9,80 %
Dow Jones Flop 5
Western Digital
Performance KW 25/26: +40,87 %
Performance KW 25/26: +40,87 %
US Tech 100 Top 1
Arm Holdings
Performance KW 25/26: +29,72 %
Performance KW 25/26: +29,72 %
US Tech 100 Top 2
Seagate Technology Holdings
Performance KW 25/26: +23,58 %
Performance KW 25/26: +23,58 %
US Tech 100 Top 3
SanDisk Corporation
Performance KW 25/26: +16,46 %
Performance KW 25/26: +16,46 %
US Tech 100 Top 4
Micron Technology
Performance KW 25/26: +16,16 %
Performance KW 25/26: +16,16 %
US Tech 100 Top 5
Baker Hughes Company Registered (A)
Performance KW 25/26: -8,00 %
Performance KW 25/26: -8,00 %
US Tech 100 Flop 1
Charter Communications Registered (A)
Performance KW 25/26: -9,64 %
Performance KW 25/26: -9,64 %
US Tech 100 Flop 2
Old Dominion Freight Line
Performance KW 25/26: -10,72 %
Performance KW 25/26: -10,72 %
US Tech 100 Flop 3
Workday (A)
Performance KW 25/26: -10,88 %
Performance KW 25/26: -10,88 %
US Tech 100 Flop 4
Cognizant Technology Solutions (A)
Performance KW 25/26: -14,80 %
Performance KW 25/26: -14,80 %
US Tech 100 Flop 5
SAFRAN
Performance KW 25/26: +14,80 %
Performance KW 25/26: +14,80 %
E-Stoxx 50 Top 1
Deutsche Bank
Performance KW 25/26: +13,98 %
Performance KW 25/26: +13,98 %
E-Stoxx 50 Top 2
UniCredit
Performance KW 25/26: +12,05 %
Performance KW 25/26: +12,05 %
E-Stoxx 50 Top 3
Schneider Electric
Performance KW 25/26: +11,99 %
Performance KW 25/26: +11,99 %
E-Stoxx 50 Top 4
Siemens Energy
Performance KW 25/26: +11,97 %
Performance KW 25/26: +11,97 %
E-Stoxx 50 Top 5
Mercedes-Benz Group
Performance KW 25/26: -7,66 %
Performance KW 25/26: -7,66 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Wolters Kluwer
Performance KW 25/26: -7,74 %
Performance KW 25/26: -7,74 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 25/26: -8,14 %
Performance KW 25/26: -8,14 %
E-Stoxx 50 Flop 3
TotalEnergies
Performance KW 25/26: -9,04 %
Performance KW 25/26: -9,04 %
E-Stoxx 50 Flop 4
BMW
Performance KW 25/26: -11,76 %
Performance KW 25/26: -11,76 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Sika
Performance KW 25/26: +11,62 %
Performance KW 25/26: +11,62 %
SMI Top 1
UBS Group
Performance KW 25/26: +7,96 %
Performance KW 25/26: +7,96 %
SMI Top 2
Amrize
Performance KW 25/26: +7,15 %
Performance KW 25/26: +7,15 %
SMI Top 3
ABB
Performance KW 25/26: +5,67 %
Performance KW 25/26: +5,67 %
SMI Top 4
Geberit
Performance KW 25/26: +5,21 %
Performance KW 25/26: +5,21 %
SMI Top 5
Swisscom
Performance KW 25/26: -2,16 %
Performance KW 25/26: -2,16 %
SMI Flop 1
Novartis
Performance KW 25/26: -2,22 %
Performance KW 25/26: -2,22 %
SMI Flop 2
Partners Group Holding
Performance KW 25/26: -2,50 %
Performance KW 25/26: -2,50 %
SMI Flop 3
Roche Holding Bearer Participation Cert
Performance KW 25/26: -2,62 %
Performance KW 25/26: -2,62 %
SMI Flop 4
Kuehne + Nagel International
Performance KW 25/26: -6,53 %
Performance KW 25/26: -6,53 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 25/26: +58,22 %
Performance KW 25/26: +58,22 %
ATX Top 1
Lenzing
Performance KW 25/26: +29,35 %
Performance KW 25/26: +29,35 %
ATX Top 2
PORR
Performance KW 25/26: +12,50 %
Performance KW 25/26: +12,50 %
ATX Top 3
Erste Group Bank
Performance KW 25/26: +10,60 %
Performance KW 25/26: +10,60 %
ATX Top 4
DO & CO
Performance KW 25/26: +8,84 %
Performance KW 25/26: +8,84 %
ATX Top 5
Verbund Akt.(A)
Performance KW 25/26: -3,90 %
Performance KW 25/26: -3,90 %
ATX Flop 1
OMV
Performance KW 25/26: -4,13 %
Performance KW 25/26: -4,13 %
ATX Flop 2
voestalpine
Performance KW 25/26: -5,66 %
Performance KW 25/26: -5,66 %
ATX Flop 3
STRABAG
Performance KW 25/26: -5,76 %
Performance KW 25/26: -5,76 %
ATX Flop 4
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 25/26: -10,81 %
Performance KW 25/26: -10,81 %
ATX Flop 5
HSBC Holdings
Performance KW 25/26: +22,04 %
Performance KW 25/26: +22,04 %
Hang Seng Top 1
Techtronic Industries
Performance KW 25/26: +14,40 %
Performance KW 25/26: +14,40 %
Hang Seng Top 2
MTR
Performance KW 25/26: +12,21 %
Performance KW 25/26: +12,21 %
Hang Seng Top 3
Sunny Optical Technology (Group)
Performance KW 25/26: +12,09 %
Performance KW 25/26: +12,09 %
Hang Seng Top 4
Lenovo Group
Performance KW 25/26: +7,16 %
Performance KW 25/26: +7,16 %
Hang Seng Top 5
Li Auto Registered (A)
Performance KW 25/26: -8,99 %
Performance KW 25/26: -8,99 %
Hang Seng Flop 1
China Merchants Bank Registered (H)
Performance KW 25/26: -9,74 %
Performance KW 25/26: -9,74 %
Hang Seng Flop 2
PetroChina (H)
Performance KW 25/26: -10,71 %
Performance KW 25/26: -10,71 %
Hang Seng Flop 3
China Hongqiao Group
Performance KW 25/26: -11,44 %
Performance KW 25/26: -11,44 %
Hang Seng Flop 4
Pop Mart International Group
Performance KW 25/26: -11,62 %
Performance KW 25/26: -11,62 %
Hang Seng Flop 5
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