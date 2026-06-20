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    Chartanalyse

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    Repsol-Aktie: Vom Krisentief zum stabilen Aufwärtstrend nahe 3-Jahres-Hoch

    Die Repsol-Aktie hat den Sprung vom zähen Seitwärtstrend zum klaren Aufwärtsmodus geschafft. Nach einem Tief 2025 notiert der Titel nun im oberen Viertel der Dreijahresspanne – mit solider 200-Tage-Unterstützung und klar definierten Marken für Bullen und Bären.

    Chartanalyse - Repsol-Aktie: Vom Krisentief zum stabilen Aufwärtstrend nahe 3-Jahres-Hoch
    Foto: nito - stock.adobe.com

    Dreijahresbild: Von Seitwärtsphase zum dynamischen Aufwärtstrend

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Repsol-Aktie einen klaren Wandel im Chartbild. Ausgehend von Kursen um 13 Euro Mitte 2023 etablierte sich zunächst eine breite Seitwärtsphase zwischen rund 12 und 16 Euro. Ab Anfang 2024 setzte sich eine moderat aufwärts gerichtete Tendenz durch, die jedoch immer wieder von Rücksetzern unterbrochen wurde. Der eigentliche Trendwechsel erfolgte dann 2026: Nach einem markanten Tief bei 9,986 Euro im April 2025 zog der Kurs deutlich an und erreichte im März 2026 ein 3-Jahres-Hoch bei 24,56 Euro. Seither konsolidiert die Aktie auf erhöhtem Niveau, bleibt aber klar in einem übergeordneten Aufwärtstrend verankert.

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld zwischen Hoch und Tief

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 21,33 Euro (18.06.2026). Damit notiert Repsol deutlich über dem 3-Jahres-Tief von 9,986 Euro und zugleich spürbar unter dem Hoch bei 24,56 Euro. Rechnerisch bewegt sich der Kurs damit bei rund 78 Prozent der gesamten Drei-Jahres-Spanne und damit im oberen Viertel des Korridors. Charttechnisch signalisiert diese Positionierung eine starke Erholung und eine weiterhin intakte mittelfristige Aufwärtsstruktur, auch wenn die Dynamik gegenüber der Hochphase im März etwas nachgelassen hat.

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    200-Tage-Linie: Solider Puffer nach oben

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der gelieferten Kurse deutlich unter dem aktuellen Niveau und spiegelt den Übergang von der Schwächephase 2025 in den starken Aufwärtstrend 2026 wider. Aus der Entwicklung der letzten Monate lässt sich die langfristige Durchschnittslinie grob im Bereich um etwa 20,50 Euro verorten. Damit handelt die Repsol-Aktie aktuell mit einem Aufschlag von rund 4 Prozent auf die 200-Tage-Linie. Dieser positive Abstand unterstreicht den bestehenden Aufwärtstrend: Solange der Kurs oberhalb dieser langfristigen Durchschnittsmarke bleibt, dominiert aus technischer Sicht das bullische Szenario, Rücksetzer wären zunächst als Korrekturen innerhalb eines intakten Trends zu werten.

    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 20,00 bis 20,50 Euro eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, in der die Aktie im April und Mai 2026 mehrfach nach unten abgeprallt ist. Darunter folgt eine weitere Auffangzone zwischen 18,50 und 19,00 Euro, die aus der Konsolidierung nach dem starken Ausbruch im Februar und März 2026 resultiert. Langfristig markiert der Bereich um 10,00 bis 11,00 Euro die zentrale Bodenregion der vergangenen Jahre. Auf der Oberseite trifft Repsol im Bereich von 23,00 bis 23,50 Euro auf einen markanten Widerstand, an dem die Kurse zuletzt mehrfach scheiterten. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung des 3-Jahres-Hochs bei 24,56 Euro freimachen, das als übergeordnete Schlüsselbarriere fungiert und dessen Überwinden ein neues, starkes Kaufsignal liefern würde.

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Repsol Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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