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    Starke Ausschüttungen

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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

    Mit einer Dividendenrendite von +6,08 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Starke Ausschüttungen - Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren
    Foto: adobe.stock.com

    Investec ist eine internationale Spezialbank und Vermögensverwalter mit Fokus auf Private Banking, Wealth & Asset Management sowie Corporate- und Investmentbanking, v. a. in UK und Südafrika. Hauptkonkurrenten: Julius Bär, Rothschild & Co, UBS, Credit Suisse (UBS), Standard Bank. USP: Nischenfokus auf wohlhabende Kunden, unternehmerische Klientel, starke Position in Südafrika und im UK-Mid-Market.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Investec nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Investec gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,08 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +23,35 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 6,82 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Investec investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +14,34 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Investec verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,08 %.
    Mit +6,08 % Dividendenrendite bietet Investec ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +23,35 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Investec für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,08 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 6,82.
    Investec weißt eine Marktkapitalisierung von 2,08 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,08 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Investec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Investec Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit 0,00 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +6,08 %, eine Investition von etwa 197.369 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 823,929 +6,31 % +6,08 %
    2024 775,00 +39,14 % +6,69 %
    2023 557,00 +56,50 % +5,88 %
    2022 355,9083 0,00 % +5,61 %

    Warum Investec für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +6,08 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +23,35 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 6,82
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Investec

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    -4,01 %
    +5,13 %
    +9,96 %
    +23,71 %
    +30,98 %
    ISIN:ZAE000081949WKN:A0KEQC
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    Investec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,01 %
    1 Monat +5,13 %
    3 Monate +9,96 %
    1 Jahr +23,71 %

    Informationen zur Investec Aktie

    Es gibt 290 Mio. Investec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,08 Mrd. € wert.

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    Ob die Investec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Investec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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    Starke Ausschüttungen Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren Mit einer Dividendenrendite von +6,08 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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