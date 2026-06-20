Starke Ausschüttungen
Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren
Mit einer Dividendenrendite von +6,08 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Investec ist eine internationale Spezialbank und Vermögensverwalter mit Fokus auf Private Banking, Wealth & Asset Management sowie Corporate- und Investmentbanking, v. a. in UK und Südafrika. Hauptkonkurrenten: Julius Bär, Rothschild & Co, UBS, Credit Suisse (UBS), Standard Bank. USP: Nischenfokus auf wohlhabende Kunden, unternehmerische Klientel, starke Position in Südafrika und im UK-Mid-Market.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Investec nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Investec gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,08 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +23,35 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 6,82 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Investec investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +14,34 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Investec verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,08 %.
Mit +6,08 % Dividendenrendite bietet Investec ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +23,35 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Investec für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,08 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 6,82.
Investec weißt eine Marktkapitalisierung von 2,08 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,08 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Investec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Investec Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit 0,00 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +6,08 %, eine Investition von etwa 197.369€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|823,929
|+6,31 %
|+6,08 %
|2024
|775,00
|+39,14 %
|+6,69 %
|2023
|557,00
|+56,50 %
|+5,88 %
|2022
|355,9083
|0,00 %
|+5,61 %
Warum Investec für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +6,08 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +23,35 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 6,82
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Investec Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,01 %
|1 Monat
|+5,13 %
|3 Monate
|+9,96 %
|1 Jahr
|+23,71 %
Informationen zur Investec Aktie
Es gibt 290 Mio. Investec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,08 Mrd. € wert.
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Ob die Investec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Investec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.