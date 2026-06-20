Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

Investec ist eine internationale Spezialbank und Vermögensverwalter mit Fokus auf Private Banking, Wealth & Asset Management sowie Corporate- und Investmentbanking, v. a. in UK und Südafrika. Hauptkonkurrenten: Julius Bär, Rothschild & Co, UBS, Credit Suisse (UBS), Standard Bank. USP: Nischenfokus auf wohlhabende Kunden, unternehmerische Klientel, starke Position in Südafrika und im UK-Mid-Market.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Investec nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Investec gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,08 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +23,35 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 6,82 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Investec investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +14,34 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Investec verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +6,08 %.

Mit +6,08 % Dividendenrendite bietet Investec ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +23,35 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Investec für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,08 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 6,82.

Investec weißt eine Marktkapitalisierung von 2,08 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,08 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.