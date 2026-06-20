Goldpreis-Prognose 2026: Fed zieht Zügel an – Droht Gold rasanter Preissturz?

Vor allem das Wiedererstarken des US-Dollars belastet die Goldpreisentwicklung in diesen Tagen. Die Ergebnisse der ersten Fed-Sitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wirbelten die Finanzmärkte kräftig durcheinander. Einen ersten Gewinner gibt es mit dem US-Dollar in jedem Fall. Da halfen auch die temporär gesunkenen Ölpreise wenig.

Der Goldpreis steht massiv unter Druck und nähert sich mit großen Schritten der eminent wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar. Vor allem der Fed-Termin am Mittwoch brachte das Edelmetall aus dem Tritt. Doch nicht nur Gold musste Federn lassen, auch Silber kam unter die Räder. Trotz der Verluste hält sich ein Metall jedoch noch immer recht stabil: Kupfer.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Fed legt die Karten auf den Tisch – Gold geschockt, US-Dollar obenauf

Spätestens seit Mittwoch ist klar: Die Fed zieht die geldpolitischen Zügel an. Die begleitenden Kommentare und die veröffentlichten Projektionen zeigen es deutlich. Zwar beließ die US-Notenbank die Leitzinsen nach der Sitzung unverändert, doch in den Zinsprojektionen änderte sich der Ton spürbar. So erhöhte die Notenbank den Median der Zinserwartungen für Ende 2026 auf 3,8 Prozent – in den vorherigen März-Projektionen lag dieser noch bei 3,4 Prozent. Für 2027 schraubte die Fed den Median auf 3,6 Prozent hoch, nach 3,1 Prozent im März. Seitdem macht die Aussicht auf längerfristig höhere Zinsen Gold und den anderen Edelmetallen schwer zu schaffen – hat der US-Dollar doch nun Oberwasser. Der außerordentlich wichtige US-Dollar-Index hat die Marke von 100 Punkten überschritten. Damit könnte die untere Trendwende vor ihrer Vollendung stehen. Das Risiko einer temporären Dollar-Rallye ist nicht zu unterschätzen.

Wie reagieren die Gold-ETF-Investoren auf die Fed?

Wie sieht die erste Reaktion der Gold-ETF-Investoren auf den Fed-Termin vom 17. Juni aus? Bei all den belastenden Fed-Kommentaren müsste man annehmen, dass der große Aderlass eingesetzt hat. Wie gewohnt blicken wir auf die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares. Als weltweit größter physisch besicherter Gold-ETF ist er ein wichtiger Gradmesser, um die Stimmung im Goldmarkt zu erfassen.

In unserer letzten Gold-Kommentierung mussten wir einen dynamischen Bestandsabbau thematisieren, der sich zunächst auch fortsetzte. Doch just mit dem Fed-Termin kamen die Investoren zurück. Ist das nun eine Eintagsfliege oder steckt da mehr dahinter? Die nächsten Tage werden zeigen müssen, ob sich ein neuer Trend hin zum Bestandsaufbau manifestiert. Zunächst gilt festzustellen: Die Bestände des Gold-ETFs haben nicht reagiert, wie man es vor der Drohkulisse der Fed hätte erwarten können.

Goldpreis-Prognose 2026: Analysten von Goldman Sachs kappen Preisziel für Gold

Bereits in der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle thematisierten wir eine Prognoseanpassung für 2026, die Gold-Anleger in Aufruhr versetzte. Damals war es die Citi, die ihre Erwartung für Gold nach unten schraubte. Als Reaktion auf den Fed-Termin zog Goldman Sachs nach und erwartet zum Jahresende 2026 einen Goldpreis in Höhe von „nur“ 4.900 US-Dollar, nachdem die Investmentbank zuvor noch 5.400 US-Dollar prognostiziert hatte. Mit etwas Abstand betrachtet, bietet das neue Preisziel von 4.900 US-Dollar Gold noch immer ein Aufwärtspotenzial von fast 20 Prozent. Zudem könnte diese Kappung ein weiteres Indiz dafür sein, dass sich die Goldpreiskorrektur allmählich ihrem Ende nähert.

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Fazit - Fed stellt die Gold-Rallye auf den Prüfstand

Die Fed stellt zweifelsohne die Gold-Rallye auf den Prüfstand. Vor dem Fed-Termin gab es noch die leise Hoffnung auf Zinssenkungen oder zumindest stabile Zinsen in diesem Jahr. Diese Hoffnung ist nun erst einmal verflogen. Mehr noch: Der Markt beginnt damit, eine Zinsanhebung – womöglich bereits im September – einzupreisen.

Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann ist unverändert festzustellen, dass das bullische Szenario nach wie vor intakt ist. Erst ein signifikanter Rücksetzer unter die 4.000 US-Dollar würde das bullische Szenario ins Wanken bringen.

Am Ende des letzten Gold-Kommentars hieß es: „[…] Kurzum: Der Abverkauf mahnt zur Vorsicht, bietet aber auch Chancen. Vor allem antizyklisch agierende und meinungsstarke Anleger und Investoren sollten nun ganz genau hinsehen. Neben Gold bieten sich auch bei den Goldminen interessante Gelegenheiten. Die Aktien von Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines, Kinross Gold uvm. kamen zuletzt kräftig unter die Räder.“ Dem ist auch heute nichts hinzuzufügen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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