Wochenrückblick 25/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Deutsche Rochstoff, Vincorion, 2G Energy, LandBridge, Almonty - Öl-Werte straucheln, KI haussiert Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



