Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Ricoh ist ein japanischer Technologiekonzern mit Fokus auf Büro- und Dokumentenlösungen. Hauptprodukte: Multifunktionsdrucker, Managed Print Services, IT- und Workflow-Lösungen, Industrie- und Digitalkameras. Global präsent, aber in einem reifen, wettbewerbsintensiven Markt. Wichtige Konkurrenten: Canon, Konica Minolta, Xerox, HP. Stärken: breites Service-Portfolio, starke B2B-Kundenbasis, Integrationskompetenz in digitale Workflows.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Ricoh nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Ricoh gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,00 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,16 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,18 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Ricoh investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +2,53 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Ricoh verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,00 %.

Mit +3,00 % Dividendenrendite bietet Ricoh ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,16 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Ricoh für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,00 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,18.

Ricoh weißt eine Marktkapitalisierung von 4,59 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,00 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.