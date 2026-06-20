Rendite statt Zinsen
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Eine Rendite von +3,00 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Ricoh ist ein japanischer Technologiekonzern mit Fokus auf Büro- und Dokumentenlösungen. Hauptprodukte: Multifunktionsdrucker, Managed Print Services, IT- und Workflow-Lösungen, Industrie- und Digitalkameras. Global präsent, aber in einem reifen, wettbewerbsintensiven Markt. Wichtige Konkurrenten: Canon, Konica Minolta, Xerox, HP. Stärken: breites Service-Portfolio, starke B2B-Kundenbasis, Integrationskompetenz in digitale Workflows.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Ricoh nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Ricoh gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,00 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,16 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,18 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Ricoh investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +2,53 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Ricoh verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,00 %.
Mit +3,00 % Dividendenrendite bietet Ricoh ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,16 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Ricoh für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,00 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,18.
Ricoh weißt eine Marktkapitalisierung von 4,59 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,00 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Ricoh Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.06.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Ricoh Aktie. Sie fällt um -1,83 % auf 8,0500€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,00 %, eine Investition von etwa 200.000€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|44,00
|+10,00 %
|+3,00 %
|2026
|40,00
|+5,26 %
|+2,94 %
|2025
|38,00
|+5,56 %
|+2,31 %
|2024
|36,00
|+5,88 %
|+2,68 %
|2023
|34,00
|+30,77 %
|+3,33 %
|2022
|26,00
|0,00 %
|+2,35 %
Warum Ricoh für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,00 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +9,16 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 12,18
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Ricoh Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,18 %
|1 Monat
|+2,53 %
|3 Monate
|+8,72 %
|1 Jahr
|+3,85 %
Informationen zur Ricoh Aktie
Es gibt 570 Mio. Ricoh Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,59 Mrd. € wert.
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Ob die Ricoh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ricoh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.