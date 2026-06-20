MÜNCHEN, 20. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Während das Publikum in allr Welt diesen Sommer das größte Fußballturnier der Welt verfolgt, bereitet sich eine weitere internationale Bühne darauf vor, Innovatoren, Unternehmen und Branchenführer aus dem gesamten Energiesektor zusammenzubringen.

Vom 23. bis 25. Juni nimmt REPT BATTERO an der Intersolar Europe 2026 in München teil und präsentiert dort seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen Energiespeicherung, Nachhaltigkeit und globale Geschäftsexpansion.

Als besonderes Highlight wird eine Legende des Inter Mailand am Stand von REPT BATTERO zu Gast sein und Kunden, Partner sowie Besucher aus aller Welt treffen. Dieser Auftritt folgt auf die kürzlich geschlossene Partnerschaft des Unternehmens mit Inter Mailand, das REPT BATTERO zum globalen offiziellen Batterie- und Energiespeicherpartner des Vereins ernannt hat.

Doch über Produkte, Messen und Fußball hinaus möchte REPT BATTERO eine Geschichte erzählen, die weit über das Naheliegende hinausgeht: wie sich ein junges chinesisches Batterieunternehmen zu einer globalen Energiemarke entwickelt.

Wachstum steht an erster Stelle

Für jedes Unternehmen, das global expandieren möchte, steht eine Frage über allen anderen: Ist das Unternehmen dafür bereit?

Für REPT BATTERO spiegelt sich die Antwort zunehmend in seiner Leistung wider.

Laut dem Jahresergebnis 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,1 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 36,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der Nettogewinn rund 87 Millionen Euro erreichte – damit war das erste vollständige Geschäftsjahr des Unternehmens profitabel. Die jährlichen Batterieauslieferungen betrugen insgesamt 82,7 GWh, was einem Wachstum von 89,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Bereich Energiespeicherung war weiterhin ein wichtiger Wachstumstreiber und erzielte 2025 einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro – ein Anstieg von 86,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Diese Dynamik hat sich bis 2026 fortgesetzt. Im ersten Quartal belegte REPT BATTERO weltweit den ersten Platz sowohl bei den Auslieferungen von Energiespeicherzellen für Privathaushalte als auch bei denen für Gewerbe und Industrie und gehörte insgesamt zu den fünf weltweit führenden Anbietern von Energiespeicherzellen. Das Unternehmen hat zudem den Status als „Tier-1-Energiespeicherlieferant" von BloombergNEF bereits elf Quartale in Folge beibehalten.