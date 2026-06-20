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    Pakistan

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    US-Iran-Gespräche am Sonntag in der Schweiz

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran und USA führen technische Gespräche in Bürgenstock
    • Vertreter aus USA Iran Pakistan und Katar nehmen teil
    • Iran wirft den USA Verletzung des Abkommens vor
    Pakistan - US-Iran-Gespräche am Sonntag in der Schweiz
    Foto: Stringer - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Angaben des Vermittlerstaats Pakistan sollen am Sonntag in der Schweiz Gespräche zwischen dem Iran und den USA geführt werden. Diese würden auf technischer Ebene in Bürgenstock abgehalten, hieß es in einer Mitteilung des pakistanischen Außenministeriums am Nachmittag.

    Vertreter der Vereinigten Staaten, des Irans sowie der Vermittler Pakistan und Katar würden an den Gesprächen teilnehmen, hieß es weiter. Islamabad werde den Prozess als Mediator weiterhin unterstützen, um die im Rahmenabkommen erzielten Übereinkünfte zu vertiefen.

    Kurz davor hatte es aus dem Iran geheißen, Verhandler reisten nun doch in die Schweiz, um die Details des Rahmenabkommens zu diskutieren und von den USA die Erfüllung der Verpflichtungen der Gegenseite einzufordern, wie der iranische Außenamtssprecher Ismail Baghai im Staatssender Irib ankündigte.

    Der Iran habe sich an die Vereinbarungen gehalten, erklärte Baghai, während die USA bereits den ersten Absatz des Abkommens verletzt hätten. Die Zusage, eine Waffenruhe an allen Fronten - einschließlich des Libanons - herbeizuführen, sei nicht eingehalten worden.

    Für Freitag geplante Gespräche fanden nicht statt

    Zwar hätten sich die USA verpflichtet, Israel zu einer Waffenruhe im Libanon zu bewegen, doch diese Maßnahme sei ausgeblieben. "Wenn die Gegenseite sich weigert, ihren Verpflichtungen nachzukommen, wird der Iran dies ebenfalls nicht tun", erklärte der Sprecher. Am Nachmittag hatte das zentrale Militärkommando der Islamischen Republik erklärt, die Straße von Hormus wieder für die Durchfahrt aller Schiffe sperren und dies mit der Nichteinhaltung der Waffenruhe im Südlibanon begründet.

    Zuvor hatte US-Vizepräsident JD Vance eine Reise in die Schweiz in Aussicht gestellt, ohne einen genauen Termin zu nennen. "Ich gehe davon aus, dass ich irgendwann in den kommenden Tagen abreisen werde", sagte Vance in einem Interview des Senders Fox. Vance bestätigte, dass derzeit bereits Gespräche in der Schweiz stattfänden - und in diesem Zusammenhang auch, dass sich der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, sowie der US-Sondergesandte Steve Witkoff in der Schweiz befänden. "Nach meinem Eindruck, den ich heute Morgen im Gespräch mit Jared und Steve gewonnen habe, laufen die Dinge gut."

    Eine erste Gesprächsrunde über ein mögliches Atomabkommen in der Schweiz war eigentlich für Freitag angedacht. Es fand aber wegen erneuter gegenseitiger Angriffe zwischen der israelischen Armee und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon dann doch nicht statt./str/DP/zb





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