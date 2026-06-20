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    ROUNDUP

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    Keine Einigung auf Sozialplan bei Zalando in Erfurt

    Für Sie zusammengefasst
    • Verhandlungen über Sozialplan in Erfurt gescheitert
    • Einigungsstelle unter Vorsitz eines Arbeitsrichters
    • Rund 2000 Arbeitsplätze, Schließung 30.09.2026
    ROUNDUP - Keine Einigung auf Sozialplan bei Zalando in Erfurt
    Foto: Bodo Marks - dpa

    ERFURT (dpa-AFX) - Die Verhandlungen über einen Sozialplan bei dem vor der Schließung stehenden Zalando-Logistikzentrum in Erfurt sind dem Management zufolge gescheitert. Der Betriebsrat habe die Gespräche am Samstag abgebrochen, da er keine weitere Verhandlungsgrundlage sehe, teilte das Unternehmen mit. Damit gehe das Verfahren nun - wie vorab vereinbart - in die Einigungsstelle unter einem neutralen Vorsitz. Der Betriebsrat erklärte, die Vorstellungen hätten zu weit auseinandergelegen.

    Der Arbeitgeber habe für den Sozialplan eine Summe von rund 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt, sagte der Betriebsratsvorsitzende Tony Krause. "Das reicht nicht aus, um die sozialen Nachteile bei dieser Standortgröße auszugleichen", sagte Krause. Die Arbeitnehmervertretung erachtet rund 100 Millionen Euro für nötig. Er kritisierte etwa, dass rentennahe Arbeitnehmer ohne einen Cent gehen sollten.

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    Der Sozialplan regelt den finanziellen Ausgleich für die Beschäftigten wie Abfindungen oder Prämien. Beim Interessenausgleich, der die organisatorischen Aspekte der geplanten Schließung wie Schichtplanungen regelt, wurden laut einem Unternehmenssprecher bereits gute Ergebnisse erzielt. Bei Zalando in Erfurt geht es aktuell um rund 2.000 Arbeitsplätze.

    Zalando hält am Schließungsdatum fest

    Nach wochenlanger Funkstille hatten Management und Betriebsrat Ende Mai die Gespräche über Interessenausgleich und Sozialplan aufgenommen. Dem war ein Vergleich vorausgegangen, der vorsah, dass zunächst außerhalb einer Einigungsstelle verhandelt wird. Da bis zum 20. Juni keine Einigung erzielt wurde, wird nun am kommenden Dienstag die Einigungsstelle unter Vorsitz eines ehemaligen Arbeitsrichters eingesetzt. Als Termin für die vorerst letzte Sitzung ist den Angaben nach der 9. Juli geplant.

    Der Dax -Konzern will das Logistikzentrum, mit dem er als Online-Modehändler groß geworden ist, im Herbst schließen. "Unser Ziel bleibt es, das Verfahren zeitnah abzuschließen und das geplante Schließungsdatum zum 30.09.2026 umzusetzen", bekräftigte der Unternehmenssprecher./geh/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 24.997 auf Lang & Schwarz (20. Juni 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -4,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,35 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +16,42 %/+49,69 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Zalando: Meldungen zu Leerverkäufern (Marshall Wace ~2%, AQR, D.E. Shaw, PDT) sowie technische Beobachtungen (kurzfristige Stabilisierung, Widerstände bei 25–26€, Ziel 27–28+, nachhaltig über 28€ nur mit positiver Ad‑hoc zu Umsatz/Gewinn). Analystenkonsens bleibt überwiegend Buy mit einem durchschnittlichen Kursziel um 36€; 2026‑Erwartungen: ~14 Mrd. Umsatz, bereinigtes EBIT 660–740 Mio.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Zalando eingestellt.

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    dpa-AFX
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