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    Selenskyj warnt vor massiven russischen Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj warnt vor nächtlichen massiven Angriffen
    • Warnung an Belarus wegen Beteiligung an Angriffen
    • Relaisstationen in Belarus leiten russische Drohnen
    Selenskyj warnt vor massiven russischen Angriffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Landsleute vor neuen massiven Angriffen der russischen Streitkräfte gewarnt. Angesichts der bereits registrierten Angriffe auf die Städte Dnipro und Saporischschja bereite sich Russland auf neue Attacken in der Nacht vor, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Bitte passt gut auf euch auf."

    "Die Russen stellen den Krieg nicht ein, obwohl alle diesbezüglichen Vorschläge konkrete Formate und realistische Möglichkeiten darstellen", sagte er. "Alles liegt ihnen schon lange auf dem Tisch." Kremlchef Wladimir Putin müsse sich nur für Diplomatie und einen normalen Frieden entscheiden. Der Vorschlag Kiews für ein Treffen an Putin für ein direktes und ehrliches Gespräch im Format Ukraine-Russland mit Unterstützung der Partner der Ukraine bleibe weiterhin gültig.

    Selenskyj warnte zugleich Russlands Verbündeten Belarus vor einer weiteren Beteiligung an Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dies könne "gefährliche Folgen" haben. In Belarus seien entlang der Grenze mindestens vier Relaisstationen aufgebaut worden, mit denen Russland seine Drohnenangriffe gegen die Ukraine leite. "Belarus hat Zeit, diese Ausrüstung zu demontieren."/cha/DP/zb






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