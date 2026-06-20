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    Tote bei russischen Luftangriffen auf Ukraines Städte

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens vier Tote bei Angriff in Saporischschja
    • Stadtzentrum durch neun Fliegerbomben getroffen
    • Angriffe in Dnipro Region, mindestens neun Verletzte
    Tote bei russischen Luftangriffen auf Ukraines Städte
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja sind nach offiziellen Angaben mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Weitere sechs Bewohner seien verletzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram mit. Das Stadtzentrum sei von neun Fliegerbomben getroffen worden. Unter einem zerstörten Gebäude würden noch mögliche Opfer vermutet.

    Zuvor war die ukrainische Region Dnipro von mehreren russischen Kampfdrohnen sowie weitreichender Artillerie angegriffen worden. Dabei seien an verschiedenen Orten der Oblast mindestens neun Menschen verletzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Olexander Ganscha auf Telegram mit. Er veröffentlichte dazu Fotos von Bränden und vom Einsatz von Feuerwehrleuten. Diese Darstellungen konnten nicht unabhängig geprüft werden.

    Russland führt seit über vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In jüngster Zeit gelten die russischen Angriffe überwiegend zivilen Zielen./cha/DP/zb






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    Tote bei russischen Luftangriffen auf Ukraines Städte Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja sind nach offiziellen Angaben mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Weitere sechs Bewohner seien verletzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf …
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