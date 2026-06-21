Brennstoffzellen im Panzer

Diese Woche war Eurosatory in Paris – die weltweit wichtigste Messe für Verteidigung und Sicherheit. Wer in Defense-Technologie unterwegs ist, war dort. Auch SFC Energy.

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SFC Energy und General Dynamics European Land Systems (GDELS) demonstrierten Hybrid-Energieversorgungslösungen für gepanzerte Fahrzeugplattformen. Im Zentrum stand die EMILY 3000 – SFCs Brennstoffzellensystem, präsentiert als "Silent Watch"- und "Silent Operation"-Energieversorgungslösung, integriert in das PANDUR-Fahrzeug von General Dynamics European Land Systems. Sprich: Das Fahrzeug bleibt einsatzbereit, ohne den lauten und wärmesignaturstarken Hauptmotor laufen zu lassen – ein relevanter taktischer Vorteil. Man hat Gespräche aufgenommen, um die gemeinsame Evaluierung der nächsten Generation taktischer Hybrid-Energie- und Brennstoffzellenlösungen für militärische Fahrzeugplattformen zu vertiefen. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von knapp 8%.

Bereits im Vorfeld der Messe hatte SFC Energy weitere Entwicklungen vorgestellt – darunter nächste Generationen taktischer und autonomer Defense-Brennstoffzellentechnologien sowie einsatzerprobte hybride Energielösungen. Auch für Drohnen.

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Die Eurosatory-News ist aber nur die Fortsetzung einer Geschichte, die im Mai begann. SFC Energy erhielt einen Großauftrag zur Lieferung moderner Brennstoffzellensysteme in die Ukraine im Volumen von rund 42,7 Mio. € – der größte Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung, die Auslieferung ist für die kommenden Monate vorgesehen und wird 2026 umsatz- und ergebniswirksam.

Die Folge: Der Vorstand hob die Prognose für 2026 deutlich an – auf einen Konzernumsatz von 163 bis 175 Mio. € (zuvor: 150 bis 160 Mio. €), ein bereinigtes EBITDA von 29 bis 34 Mio. €.

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Die Eurosatory-Präsenz ist mehr als Marketing. Ziel der Kooperation ist die frühzeitige Berücksichtigung von Integrationsanforderungen für bestehende und zukünftige Plattformarchitekturen. Der Ukraine-Auftrag liefert SFC damit nicht nur Umsatz, sondern auch Praxiserfahrung mit einsatzerprobten Systemen – ein Faktor, der bei Beschaffungsentscheidungen im Verteidigungssektor oft den Unterschied macht. Genau dieser Reality-Check fehlt vielen Wettbewerbern mit reinen Pilotprojekten.

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SFC Energy zeigt diese Woche exemplarisch, wie sich ein Defense-Auftrag in PR-Wirkung und Anschlussgeschäft übersetzen lässt: Erst der Rekordauftrag und die Prognoseanhebung im Mai, jetzt die öffentlichkeitswirksame Demonstration mit einem der größten Rüstungskonzerne der Welt. Ob daraus ein dauerhaftes Beschaffungsprogramm mit GDELS wird, ist offen – aber die Pipeline-Qualität hat sich sichtbar verbessert.

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