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    Jeder Zweite spart privat für das Alter

    Für Sie zusammengefasst
    • 49 Prozent sparen privat für den Lebensabend
    • 42 Prozent sorgen nicht privat fürs Alter
    • 80 Prozent sehen gesetzliche Rente als zu knapp
    Jeder Zweite spart privat für das Alter
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Hälfte der Menschen in Deutschland legt privat Geld für das Alter zurück. 49 Prozent bestätigten in einer Insa-Umfrage für die "Bild am Sonntag", dass sie beispielsweise mit einem Sparbuch oder Aktien privat für den Lebensabend vorsorgten. 42 Prozent machen das nach der Umfrage jedoch nicht. Neun Prozent machten keine Angabe dazu. Dabei sind viele Menschen davon überzeugt, dass die gesetzliche Rente für sie zu knapp bemessen sein wird. In einer Umfrage für die Deutsche Bank zeigten sich im vergangenen Jahr 80 Prozent überzeugt, dass staatliche Leistungen im Alter für sie nicht ausreichen werden, um ihren Lebensstandard zu halten. Demnach treffen vor allem Menschen unter 30 Jahren keine private Vorsorge./bf/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 31,12 auf Tradegate (19. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +7,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 43,26 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -3,57 %/+12,07 % bedeutet.






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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Übernahme-Spekulationen und Kursfolgen: Andienungsquote, Verlängerung des Umtauschangebots bis 3.7.2026 und verzögerte Umwandlung (3. Quartal 2027) mit Handelsbeschränkung und Quellensteuer. Markt setzt Commerzbank-Kurs an Umrechnungskurs der UniCredit (≈38–40€); Befürchtungen über Hedging/gezieltes Kursdrücken durch UniCredit, Konsolidierungs- und aufsichtsrechtliche Effekte bei >50% sowie Squeeze-out-Schwellen.

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