Jeder Zweite spart privat für das Alter
- 49 Prozent sparen privat für den Lebensabend
- 42 Prozent sorgen nicht privat fürs Alter
- 80 Prozent sehen gesetzliche Rente als zu knapp
BERLIN (dpa-AFX) - Die Hälfte der Menschen in Deutschland legt privat Geld für das Alter zurück. 49 Prozent bestätigten in einer Insa-Umfrage für die "Bild am Sonntag", dass sie beispielsweise mit einem Sparbuch oder Aktien privat für den Lebensabend vorsorgten. 42 Prozent machen das nach der Umfrage jedoch nicht. Neun Prozent machten keine Angabe dazu. Dabei sind viele Menschen davon überzeugt, dass die gesetzliche Rente für sie zu knapp bemessen sein wird. In einer Umfrage für die Deutsche Bank zeigten sich im vergangenen Jahr 80 Prozent überzeugt, dass staatliche Leistungen im Alter für sie nicht ausreichen werden, um ihren Lebensstandard zu halten. Demnach treffen vor allem Menschen unter 30 Jahren keine private Vorsorge./bf/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 31,12 auf Tradegate (19. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +7,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 43,26 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -3,57 %/+12,07 % bedeutet.
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Das Umtauschangebot wurde ja bis zum 3. Juli 2026 verlängert und siehe Dir mal den Kurs der Unicredit an, daraus ergeben sich dann bald auch die 40 Euro bei der Coba, die wir sehen werden. 😀💲
heute ziehen wir auch gut an schon wieder deutlich über 37, allerdings die UniCredit steht bei 7898, was bei Umrechnungskurs von 0,485. Eigentlich einen Kurs von oberhalb 38 bei der Commerzbank bedeuten würde. Das ist jetzt schon zwei Tage so, dass der Kurs unterhalb des Umrechnungskurs ist. Wie gestern schon geschrieben. Die Tages Performance spielt sowieso keine Rolle, weil wenn umgetauscht wird, dann wird nicht der Kurs von dem Tag genommen, an dem ihr euch entscheidet, das Angebot anzunehmen.
Schaut euch bitte mal den Kurs der MBank (WKN: 884537) an...daran hält unsere Commerzbank 69%....da wird der innere Wert ja extrem gestiegen sein.
Ich hoffe mal, dass der Widerstand bei 37,55 jetzt kassiert wird uns es dann endlich über 40 Euro geht.