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    Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel

    Für Sie zusammengefasst
    • Zunehmender Onlinebetrug durch echte Kunden weltweit
    • Organisierte Banden rekrutieren Arme und Studierende
    • Beweislast liegt beim Händler bei Rückerstattungen
    Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Online-Handel weltweit leidet unter einer wachsenden Zahl betrügerischer Kunden. Nach einer Analyse des US-Cybersicherheits-Dienstleisters LexisNexis Risk Solutions tragen dazu sowohl die Konjunkturflaute als auch die organisierte Kriminalität bei. Internationale Banden werben demnach gezielt Menschen an, die beim Online-Shopping betrügen oder Kriminellen ihre Identität zur Verfügung stellen.

    Das Unternehmen betreibt ein "Digital Identity Network" zur Überprüfung von Online-Identitäten und -Einkäufen, Grundlage der Analyse waren demnach 116 Milliarden Transaktionen im vergangenen Jahr.

    Organisierte Banden haben den Online-Handel entdeckt

    Echte Kunden - im Gegensatz zu Tätern, die mit gestohlenen beziehungsweise gefälschten Identitäten arbeiten oder anderweitig betrügen - machten demnach 2025 weltweit 38,8 Prozent aller Betrugsfälle aus, knapp zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. In Europa liegt die Quote dieser sogenannten first party-Betrugsfälle nun bei knapp 52 Prozent.

    "Einerseits treibt die Krise manche Leute dazu, nach Betrugsmöglichkeiten zu suchen", sagt Jason Lane-Sellers, Cyberbetrugsexperte bei dem Unternehmen. "Und es gibt Gruppen, die von Kriminellen gezielt angesprochen werden, etwa Menschen mit schlechter Bonität oder Studenten. Die Täter zahlen 50 Euro extra und weisen die Leute ein."

    Mancher ist unwissend beteiligt

    Das trifft auch den deutschen Online-Handel. Ein Sprecher des E-Commerce-Verbands BEVH bestätigt die Einschätzung des britischen Cyber-Experten: "Tatsächlich ist es so, dass Studenten oder Rentner für die Betrugsmasche angeworben werden. Viele wissen gar nicht, dass sie Teil eines Betrugs werden sollen, sondern bekommen einfach ein Geldangebot, wenn sie ihre Daten zur Verfügung stellen."

    Betrug sei ein wachsendes und erhebliches Problem, sagt auch Bernd Ohlmann, Sprecher des Handelsverbands Bayern (HBE). "Der Online-Handel boomt und legt auch dieses Jahr weiter zu. Da gibt es einige, die sich vom Kuchen ein Stück abschneiden wollen, und nicht nur auf legale Weise."

    Eine gängige Masche: Auf Rechnung oder Kredit gelieferte Ware wird nicht bezahlt, beziehungsweise als nicht bestellt reklamiert. "Leute, die die neuesten Sportschuhe bestellen und anschließend behaupten, die Ware sei nie eingetroffen, oder sie hätten nie bestellt", sagt Lane-Sellers.

    Günstige Kreditangebote Anreiz für Kriminelle

    Das trifft auch die Finanzbranche, die mit günstigen Kreditangeboten Kunden wirbt: "Es ist heute möglich, teure Mobiltelefone mit einem Zwei-Jahres-Kreditvertrag ohne Anzahlung zu bestellen", sagt der Fachmann."Viele dieser Attacken treffen Finanzdienstleister. Die größten Auswirkungen sehen wir bei Dienstleistungen wie "Buy now pay later" und Ein- oder Zwei-Jahres-Kreditverträgen."

    Zudem kommt es nach Lane-Sellers Worten häufig vor, dass unehrliche Käufer für angeblich nicht gelieferte Ware Rückzahlung ihres Geldes fordern. "Solange ein Unternehmen nicht nachweisen kann, dass ein Kunde vorsätzlich betrogen hat, ist es sehr schwierig, betrügerische Rückerstattungsansprüche anzufechten."

    Die Beweislast liegt beim Händler, wie auch HBE-Sprecher Ohlmann sagt. Im Online-Betrug erschwindelte - oder auch in einem stationären Laden gestohlene - Ware landet dann häufig wieder im Netz. "Geklaute Ware wird massenhaft online verscherbelt", sagt Ohlmann.

    Die Zunahme von Betrugsfällen durch echte Kunden bedeutet allerdings nicht, dass Identitätsdiebstahl oder die kriminelle Übernahme von Online-Accounts auf dem Rückzug wären. In dieser Hinsicht verlegen sich die Banden laut LexisNexis Risk Solutions mittlerweile wieder häufiger auf Attacken gegen Desktop-Computer.

    Unternehmen könnten in Apps für Mobilgeräte mehr Signale und Daten auslesen, was potenziell bessere Sicherheitsprofile zur Betrugsdetektion ermögliche, sagt Lane-Sellers. "Während Kunden möglicherweise glauben, dass traditionelle Desktop-Rechner für höherwertige Transaktionen sicherer sind als ihre mobilen Geräte."/cho/DP/zb







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