Schock für Krypto: Frank Thelen verkauft alle Bitcoins — Anleger alarmiert

Frank Thelen, lange Zeit eine der sichtbarsten Stimmen für Bitcoin in Deutschland, vollzieht offenbar eine radikale Kurskorrektur: Laut Bild-Zeitung hat der Tech-Investor sämtliche Bitcoin-Bestände veräußert – sowohl privat als auch in seinem Fonds-Umfeld. Für Beobachter ist das mehr als eine persönliche Anlageentscheidung. Thelens Ausstieg signalisiert, dass selbst überzeugte Technologie-Investoren angesichts aktueller Risiken auf Distanz gehen. Entscheidend sind nicht nur die starken Kursschwankungen — der Bitcoin verlor in den vergangenen zwölf Monaten rund 40 Prozent — sondern vor allem operationelle und regulatorische Fragestellungen: Verwahrung, Abhängigkeit von Plattformen, technische Sicherheit, Abwicklung und die Frage, wer langfristig Zugriff auf die Schlüssel hält. Bei institutionellen Strukturen kommen Anforderungen an Reporting, Liquiditätssteuerung und interne Kontrollen hinzu. Thelens Schritt macht deutlich, dass Bitcoin im Portfolio nicht länger automatisch als langfristige Wette gilt; vielmehr müssen Verwahrungskonzepte, Positionsgrößen und persönliche Risikotoleranz nüchtern überprüft werden. Für Privatanleger ist die Botschaft unbequem: Krypto bleibt chancenreich, doch blinder Glaube kann teuer werden.

Parallel dazu liefert eine Union-Investment-Studie Einblick in das Verhalten institutioneller Anleger: Nachhaltigkeit ist fest etabliert. 85 Prozent der befragten Großanleger berücksichtigen ESG-Kriterien; nachhaltige Assets machen im Schnitt 65 Prozent der Portfolios aus. 68 Prozent sehen in Nachhaltigkeit langfristig einen hohen ökonomischen Nutzen, und 87 Prozent können sich nicht vorstellen, aus nachhaltigen Anlagen auszusteigen. Doch Pragmatismus dominiert: Für 62 Prozent steht die Rendite über der reinen Nachhaltigkeitswirkung (38 Prozent). Viele Investoren sehen keine großen Unterschiede zwischen nachhaltigen und konventionellen Anlagen bei Rendite (66 Prozent) oder Risiko (63 Prozent). Gleichzeitig fordern 92 Prozent eine praktikablere ESG-Regulierung — ein Indiz für Frustration über regulatorische Komplexität.

Die Studie, durchgeführt von Januar bis März 2026, befragte 130 institutionelle Anleger mit verwaltetem Vermögen von rund 1,7 Billionen Euro; Befragte stammen aus Großunternehmen, Kreditinstituten, Stiftungen, Versicherungen, KVGs und Pensionskassen. Weitere Befunde: 64 Prozent erwarten ein stabiles Marktvolumen nachhaltiger Anlagen in den nächsten zwölf Monaten, nur 27 Prozent erwarten Wachstum; 91 Prozent halten die Pariser Klimaziele für nicht erreichbar. Zuletzt sehen 87 Prozent einen Einfluss Künstlicher Intelligenz auf Nachhaltigkeit — die Einschätzungen sind allerdings geteilt (56 Prozent positiv, 44 Prozent skeptisch).

Fazit: Zwei Signale prägen das aktuelle Bild der Kapitalmärkte — erhöhte Vorsicht bei hochvolatilen Krypto-Engagements und gleichzeitig eine verfestigte, aber pragmatische Nachhaltigkeitsorientierung institutioneller Anleger. Ob Tiefstände als Kaufkurs oder als Zwangsverkauf wirken, hängt wesentlich von persönlicher Situation, Fremdfinanzierung und Risikomanagement ab.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 64.278USD auf CryptoCompare Index (21. Juni 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

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