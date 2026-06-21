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    Gold unter Druck: Goldman Sachs senkt Jahresziel um 500 Dollar

    Gold unter Druck: Goldman Sachs senkt Jahresziel um 500 Dollar
    Foto: adobe.stock.com

    Gold unter Druck – Goldman Sachs senkt Jahresendziel

    Goldman Sachs hat seine Jahresendprognose für den Goldpreis um 500 US-Dollar nach unten korrigiert und rechnet nun mit rund 4.900 US-Dollar pro Unze bis Dezember, teilten die Rohstoffstrategen Lina Thomas und Daan Struyven mit. Damit liegt die neue Projektion deutlich unter der früheren Zielmarke von 5.400 US-Dollar. Als Hauptgrund nennt die Bank die veränderte Zinsdynamik: Ökonomen bei Goldman verschoben die erwarteten Fed-Zinssenkungen, ursprünglich für Dezember dieses Jahres und das darauffolgende März terminiert, auf Juni und Dezember 2027. Die Erwartung, dass die US-Notenbank 2026 nicht mehr senken wird, erhöht die Opportunitätskosten für zinssensitive Rohstoffe wie Gold.

    Marktbewegungen und technische Signale

    Der Goldpreis fiel zuletzt um rund 1,5 Prozent auf etwa 4.184 US-Dollar pro Unze; auch am folgenden Handelstag notierte das Edelmetall weiterhin über ein Prozent im Minus und näherte sich der Marke von 4.100 Dollar. Damit liegt Gold unter seiner 200-Tage-Linie, die aktuell zwischen 4.340 und 4.390 US-Dollar verläuft. Psychologisch wichtige Unterstützungen befinden sich bei 4.000 US-Dollar.

    Treiber: Geopolitik, Energiepreise, Dollar und Notenbanken

    Analysten verweisen auf die Folgen des Kriegs im Nahen Osten: Seit Beginn der Kampfhandlungen sei der Goldpreis um rund 15 Prozent gefallen. Insbesondere die faktische Schließung der Straße von Hormus hatte zuvor Energiepreise in die Höhe getrieben und Inflationssorgen sowie die Zinserwartungen verstärkt. Höhere Zinsen dämpfen die Attraktivität von Gold, das keine laufenden Erträge bietet. Jüngste geopolitische Entspannungssignale — ein angekündigtes Memorandum zwischen den USA und dem Iran mit angeblich 60-tägiger Waffenruhe und einer Öffnung Hormus’ — führten kurzfristig zu Ölpreisrückgängen, sinkenden Inflationserwartungen und einem schwächeren US-Dollar, was Gold zuletzt stabilisierte.

    Stimmungsbild und kurzfristiger Ausblick

    Kolumnist Michael Blumenroth (Deutsche Börse AG) beobachtet kurzfristige Erholungspotenziale: Gold habe sich von Jahrestiefs bei rund 4.024 Dollar erholt, es blieben jedoch Unsicherheiten. Xetra-Gold stieg parallel von etwa 114 auf knapp 121 Euro pro Gramm, notiert aber leicht darunter. Blumenroth mahnt, dass Märkte die Deeskalation im Nahen Osten wohl noch nicht vollständig eingepreist haben; zudem stehen wichtige Notenbanksitzungen (Fed, BoE, EZB) bevor.

    Fazit für Anleger

    Kurzfristig bietet ein schwächerer US-Dollar und anhaltende geopolitische Entspannung Erholungschancen. Mittelfristig bleiben Zinsentscheidungen der Schlüsselrisiko; solange die Fed auf spätere Zinssenkungen setzt, dürfte Gold unter Druck bleiben. Als Randnotiz: Andere Marktnachrichten — etwa die APES Auto Parts Expo in Shanghai mit über 2.000 Ausstellern — zeigen, dass die Nachrichtenlage vielfältig bleibt.



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    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4.157USD auf Forex (20. Juni 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.




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