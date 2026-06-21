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    München: 10.000 GPUs für EU-KI – souveräne Lieferketten im Fokus

    München: 10.000 GPUs für EU-KI – souveräne Lieferketten im Fokus
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    T-Systems und SupplyOn bündeln ihre Kompetenzen, um mit einer europäischen KI-Plattform industrielle Lieferketten zu beschleunigen, zu automatisieren und gleichzeitig Datenhoheit zu gewährleisten. Die Telekom-Tochter stellt hierfür ihre Industrial AI Cloud zur Verfügung; SupplyOn integriert seine bereits weit verbreitete Supply-Chain-Plattform (rund 140.000 Unternehmen) in diese Infrastruktur. Ziel ist es, Beschaffungs-, Logistik- und Lieferantenprozesse durch KI-Agenten zu unterstützen und Entscheidungsprozesse in zunehmend komplexen, globalen Wertschöpfungsnetzwerken zu beschleunigen.

    Ein zentraler Verkaufs- und Differenzierungsfaktor ist die Verarbeitung der Daten innerhalb europäischer Infrastruktur – konkret im KI-Rechenzentrum der Telekom in München. Dort sollen Einkaufs-, Produktions- und Lieferantendaten unter Kontrolle europäischer Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen verbleiben. T-Systems betont damit souveräne Datenräume als Voraussetzung für vertrauenswürdige, branchenspezifische KI-Anwendungen. Die Anlage in München, seit Februar 2026 in Betrieb, verfügt laut Betreiber über mehr als 10.000 NVIDIA-Hochleistungsprozessoren und habe die verfügbare KI-Rechenkapazität in Deutschland um rund 50 Prozent gesteigert.

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    Als erster konkreter Anwendungsfall startet „AI-native Sourcing“: KI-Agenten unterstützen Einkäufer bei Lieferantenauswahl, Angebotsbewertung und der Vorbereitung von Beschaffungsentscheidungen; die notwendige Rechenleistung wird vollständig in München bereitgestellt. Langfristig sind weitere KI-Anwendungen für Planung, Qualitätssicherung, elektronische Rechnungsverarbeitung und Risikomanagement geplant. Damit erweitert T-Systems zugleich das Ökosystem seiner Industrial AI Cloud, das bereits Unternehmen aus Robotik und Automotive einschließt.

    Die Kooperation ist strategisch: Sie adressiert die Notwendigkeit, schneller zu entscheiden und zugleich strengere regulatorische Anforderungen zu erfüllen. SupplyOn-CEO Markus Quicken und T-Systems-Chef Ferri Abolhassan heben Datensouveränität als Schlüssel für den wirtschaftlichen Nutzen von KI hervor – KI werde zum „Betriebssystem der Wirtschaft“, das auf souveränen Infrastrukturen basieren müsse.

    Parallelmeldungen zur Deutschen Telekom zeigen breite Aktivitäten: MagentaTV verzeichnet während der Fußball-WM Rekordreichweiten mit 36 Millionen Zuschauern in der Vorrunde, was die Consumer-Relevanz der Marke stärkt. Diskussionen um Satelliten-Internet versus terrestrisches 5G unterstreichen technische Grenzen von Systemen wie Starlink (Kapazitäts- und Ausfallszenarien), was die Bedeutung lokaler 5G-Infrastrukturen betont. Marktkommentare und Anlegermeinungen zur Aktie spiegeln hingegen kurzfristige Volatilität und unterschiedliche Einschätzungen zur Dividendenattraktivität. Insgesamt positioniert sich die Telekom-Gruppe als Infrastruktur- und Plattformanbieter in einem sich beschleunigenden, digital getriebenen Industrieumfeld.



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