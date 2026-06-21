🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    BMW vor Sparzwang: Gewinnwarnung bedroht Jobs und Zukunft

    BMW vor Sparzwang: Gewinnwarnung bedroht Jobs und Zukunft
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    BMW steht nach der jüngsten Gewinnwarnung vor einer Phase verschärften Sparzwangs. Der Konzern hat seine Prognose zurückgenommen und angekündigt, die strukturellen Kostensenkungsmaßnahmen zu intensivieren; ein einmaliger Belastungseffekt wird für die zweite Jahreshälfte erwartet. Vorstand und Arbeitnehmervertretung bereiten Gespräche vor, um praktikable Lösungen im Sinne der Belegschaft zu finden – konkrete Maßnahmen oder großflächige Entlassungen wurden bislang aber nicht kommuniziert. Die Beschäftigtenzahl ging 2025 leicht zurück; dieser Trend könnte sich fortsetzen.

    Als Hauptursache nennt BMW die anhaltende Schwäche des chinesischen Automobilmarktes. China war über Jahre ein zentraler Gewinnbringer im Premiumsegment. Mittlerweile drängen heimische Hersteller mit preisaggressiven, digital besser integrierten Elektrofahrzeugen in Segmente vor, in denen deutsche Anbieter lange marktbeherrschend waren. Parallel dazu belastet der Nahostkonflikt die Kostenstruktur: Steigende Logistik-, Transport- und Lieferkettenkosten treffen global vernetzte Hersteller besonders hart, wenn Routen unsicherer werden oder Umwege nötig sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    56,17€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    63,99€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 13,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Druck zeigt sich auch im Vergleich zur Konkurrenz: Volkswagen hat bereits deutlichere Sparprogramme aufgelegt, Mercedes-Benz verschärft ebenfalls Effizienzmaßnahmen. Bislang konnte BMW trotz Turbulenzen eine vergleichsweise solide Marge halten; eine Zuspitzung bei BMW würde signalisieren, dass die Belastung nun auch den bisher robustesten Teil der deutschen Autobranche erreicht.

    Die Kapitalmarktseite reagierte: Die Schweizer Großbank UBS senkte das Kursziel für BMW von 88 auf 70 Euro und behielt die Einstufung „Neutral“. Analysten kürzten die EBIT-Schätzungen für die kommenden Jahre deutlich und gehen in ihrem Bewertungsmodell von keiner kurzfristigen Erholung in China aus. Folge: reduzierte Ergebnis- und Gewinnschätzungen, die den fairen Wert der Aktie neu bewerten.

    In Anlegerforen wird die Lage kontrovers diskutiert. Einige sehen die Kursrückgänge als Kaufgelegenheit und empfehlen gestaffelte Nachkäufe; andere warnen vor strukturellen Risiken und möglichen Übernahmen – eine Sorge, die angesichts der Anteilsmehrheit der Familien Quandt/Klatten an Bedeutung verliert. Experten betonen, dass China vor allem wegen preiswerter EV-Konkurrenz eine langfristige Herausforderung darstellt und Ersatzmärkte wie Indien nicht automatisch den Verlust kompensieren können.

    Fazit: BMW steht an einem Wendepunkt. Kurzfristig dominieren Kosten- und Nachfrageprobleme, mittelfristig entscheidet die Wettbewerbsfähigkeit im Elektrosegment sowie die Fähigkeit, Margendruck durch Effizienz und Produktoffensive zu begegnen. Anleger und Mitarbeiter sollten sich auf anhaltenden Anpassungsdruck einstellen.



    BMW

    +0,60 %
    -12,14 %
    -19,62 %
    -24,04 %
    -17,35 %
    -46,18 %
    -34,00 %
    -16,25 %
    +272,89 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000
    BMW direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 60,20EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BMW vor Sparzwang: Gewinnwarnung bedroht Jobs und Zukunft BMW steht nach der jüngsten Gewinnwarnung vor einer Phase verschärften Sparzwangs. Der Konzern hat seine Prognose zurückgenommen und angekündigt, die strukturellen Kostensenkungsmaßnahmen zu intensivieren; ein einmaliger Belastungseffekt wird für …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     