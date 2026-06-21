Fed‑Schock treibt Dollar an: Euro stürzt bis 1,1422 US‑Dollar

Die Fed beließ den Leitzins zwar wie erwartet unverändert, schockierte die Märkte jedoch mit einer deutlich nach oben revidierten Inflationsprognose. Unter dem neuen Fed‑Chef Kevin Warsh rückte die Bedeutung der Preisstabilität klar in den Mittelpunkt. Marktteilnehmer interpretierten dies als Signal, dass in den kommenden Monaten höhere Zinsen oder zumindest ein restriktiverer geldpolitischer Kurs wahrscheinlicher geworden sind — ein Fakt, der den Dollar stützte und andere Währungen, darunter den Euro, unter Druck setzte.

Der Euro hat seinen jüngsten Abwärtstrend zum Wochenauftakt fortgesetzt und fiel am Freitag zeitweise auf 1,1422 US-Dollar — so tief wie zuletzt Mitte März. Damit setzte die Gemeinschaftswährung die Verluste fort, die unmittelbar nach dem Zinsentscheid der US‑Notenbank Federal Reserve in Gang gekommen waren; die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1461 Dollar festgesetzt. Die Marktreaktion folgt weniger einem unmittelbaren Zinswechsel als veränderten Erwartungen zur künftigen Geldpolitik in den USA.

Während jenseits des Atlantiks die Wahrscheinlichkeit weiterer Straffungen stieg, haben sich die Erwartungen für zusätzliche Zinserhöhungen in der Eurozone nach der jüngsten EZB‑Anhebung um 0,25 Prozentpunkte merklich abgeschwächt. Experten der Helaba betonten, dass die Perspektiven daher regional auseinanderlaufen: Für die USA nehmen die Chancen auf einen weiteren Schritt im Herbst zu, für die Eurozone sind diese eher gedämpft. Insgesamt rechnen Marktakteure jedoch in beiden Wirtschaftsbereichen mit den nächsten geldpolitischen Entscheidungen im Herbst, was zu erhöhter Unsicherheit führt.

Auch das britische Pfund geriet unter Druck. Die Bank of England hielt den Leitzins bei 3,75 Prozent; zwei Ratsmitglieder votierten jedoch für eine Anhebung, was signalisiert, dass auch in London der Spielraum für weitere Straffungen besteht — abhängig davon, wie stark sich Energiepreisentwicklung und geopolitische Risiken, etwa durch den Konflikt im Iran, auf die Inflation auswirken. Diese externen Schocks erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Notenbanken ihre Strategien kurzfristig anpassen müssen.

Kurzfristig bleibt der Devisenmarkt volatil: Nach dem Kurssturz konnte sich der Euro zwischenzeitlich leicht erholen, blieb aber anfällig für weitere Dollar‑Rallyes. Für Unternehmen und Investoren bedeutet das erhöhte Währungsrisiken bei Import‑ und Finanzierungskosten. Entscheidend werden die nächsten Aussagen der Fed, die Veröffentlichungen konjunktureller Daten und die weitere Entwicklung der Energiepreise sein — sie werden den Kurs des Euros in den kommenden Wochen maßgeblich bestimmen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,147USD auf Forex (20. Juni 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

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