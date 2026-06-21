🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fed‑Schock treibt Dollar an: Euro stürzt bis 1,1422 US‑Dollar

    Fed‑Schock treibt Dollar an: Euro stürzt bis 1,1422 US‑Dollar
    Foto: adobe.stock.com

    Der Euro hat seinen jüngsten Abwärtstrend zum Wochenauftakt fortgesetzt und fiel am Freitag zeitweise auf 1,1422 US-Dollar — so tief wie zuletzt Mitte März. Damit setzte die Gemeinschaftswährung die Verluste fort, die unmittelbar nach dem Zinsentscheid der US‑Notenbank Federal Reserve in Gang gekommen waren; die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1461 Dollar festgesetzt. Die Marktreaktion folgt weniger einem unmittelbaren Zinswechsel als veränderten Erwartungen zur künftigen Geldpolitik in den USA.

    Die Fed beließ den Leitzins zwar wie erwartet unverändert, schockierte die Märkte jedoch mit einer deutlich nach oben revidierten Inflationsprognose. Unter dem neuen Fed‑Chef Kevin Warsh rückte die Bedeutung der Preisstabilität klar in den Mittelpunkt. Marktteilnehmer interpretierten dies als Signal, dass in den kommenden Monaten höhere Zinsen oder zumindest ein restriktiverer geldpolitischer Kurs wahrscheinlicher geworden sind — ein Fakt, der den Dollar stützte und andere Währungen, darunter den Euro, unter Druck setzte.

    Während jenseits des Atlantiks die Wahrscheinlichkeit weiterer Straffungen stieg, haben sich die Erwartungen für zusätzliche Zinserhöhungen in der Eurozone nach der jüngsten EZB‑Anhebung um 0,25 Prozentpunkte merklich abgeschwächt. Experten der Helaba betonten, dass die Perspektiven daher regional auseinanderlaufen: Für die USA nehmen die Chancen auf einen weiteren Schritt im Herbst zu, für die Eurozone sind diese eher gedämpft. Insgesamt rechnen Marktakteure jedoch in beiden Wirtschaftsbereichen mit den nächsten geldpolitischen Entscheidungen im Herbst, was zu erhöhter Unsicherheit führt.

    Auch das britische Pfund geriet unter Druck. Die Bank of England hielt den Leitzins bei 3,75 Prozent; zwei Ratsmitglieder votierten jedoch für eine Anhebung, was signalisiert, dass auch in London der Spielraum für weitere Straffungen besteht — abhängig davon, wie stark sich Energiepreisentwicklung und geopolitische Risiken, etwa durch den Konflikt im Iran, auf die Inflation auswirken. Diese externen Schocks erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Notenbanken ihre Strategien kurzfristig anpassen müssen.

    Kurzfristig bleibt der Devisenmarkt volatil: Nach dem Kurssturz konnte sich der Euro zwischenzeitlich leicht erholen, blieb aber anfällig für weitere Dollar‑Rallyes. Für Unternehmen und Investoren bedeutet das erhöhte Währungsrisiken bei Import‑ und Finanzierungskosten. Entscheidend werden die nächsten Aussagen der Fed, die Veröffentlichungen konjunktureller Daten und die weitere Entwicklung der Energiepreise sein — sie werden den Kurs des Euros in den kommenden Wochen maßgeblich bestimmen.



    EUR/USD

    0,00 %
    -0,80 %
    -1,30 %
    -0,72 %
    -0,17 %
    +5,08 %
    -3,23 %
    +1,47 %
    +19,03 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,147USD auf Forex (20. Juni 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Fed‑Schock treibt Dollar an: Euro stürzt bis 1,1422 US‑Dollar Der Euro hat seinen jüngsten Abwärtstrend zum Wochenauftakt fortgesetzt und fiel am Freitag zeitweise auf 1,1422 US-Dollar — so tief wie zuletzt Mitte März. Damit setzte die Gemeinschaftswährung die Verluste fort, die unmittelbar nach dem …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     