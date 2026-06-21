AT&S im Fokus: Moore 10,8% – Bank of America 4,5% über Derivate

Bank of America weist demnach eine Gesamtbeteiligung von 4,49 Prozent an den Stimmrechten von AT&S aus. Davon entfallen 1,99 Prozent auf unmittelbar gehaltene Aktien (772.138 Stimmen). Weitere 2,50 Prozent repräsentieren Finanzinstrumente: Unter den Instrumenten werden Swap-Vereinbarungen genannt, die zwischen Juli 2026 und Mai 2030 laufen und auf Cash-Settlement basieren (944.564 Stimmrechte, 2,43 %). Zusätzlich listet die Meldung noch Rechte mit sehr geringem Volumen (insgesamt 25.837 Stimmrechte, 0,07 %). Im Vergleich zur vorherigen Meldung erhöhte sich der Aktienanteil von 0,98 auf 1,99 Prozent; die Instrumentenposition blieb mit 2,50 Prozent nahezu unverändert.

In zwei kurzfristig hintereinander veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen meldeten institutionelle Investoren am 16. Juni 2026 signifikante Schwellenberührungen bei AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik AG). Die Meldungen, übermittelt via EQS News aus London, betreffen einmal die Bank of America Corporation und zum anderen den Investor Louis Moore Bacon über dessen Vehikel Moore Global Investments, LLC.

Deutlich größer ist die Position des Investors Louis Moore Bacon über Moore Global Investments, LLC. Hier beläuft sich die Gesamtquote auf 10,81 Prozent – zusammengesetzt aus 0,18 Prozent direkt gehaltener Aktien (70.805 Stimmen) und einem umfangreichen Finanzinstrument: einer konvertiblen Anleihe mit physischer Lieferung, Verfall und Ausübung am 23. Juni 2026, die 4.129.770 Stimmrechte bzw. 10,63 Prozent repräsentiert. Die Meldung weist die Möglichkeit aus, dass diese Instrumente bei Ausübung zu einem substantiellen Stimmrechtszuwachs führen könnten.

Beide Mitteilungen erinnern an die Meldepflichten nach dem österreichischen BörseG 2018 und an die rechtlichen Konsequenzen bei Verstößen (§ 137 BörseG – Ruhen der Stimmrechte). In beiden Fällen wurde die vollständige Kette der kontrollierenden Einheiten offengelegt; Stimmrechtsvollmachten spielen keine Rolle.

Für den Markt sind die Meldungen relevant, weil sie kurzfristig zwei unterschiedliche Investorengruppen mit strategischen Positionen zeigen: Bank of America vornehmlich über derivatbasierte Absicherungs- oder Exposure-Strukturen, Moore über eine nahe an Kontrolle grenzende wirtschaftliche Beteiligung, die bei Konversion zusätzliche Stimmrechte freisetzen würde. AT&S bleibt mit insgesamt 38,85 Millionen Stimmrechten Grundmuster, an dem die Prozentangaben zu messen sind. Anleger und Beobachter sollten besonders die bevorstehenden Verfallstermine der Instrumente (23. Juni bzw. Swaps ab Juli 2026) beachten.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 232EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.