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    Schaeffler steigt in Rüstung ein: 100 Abfangdrohnen pro Tag in Frankreich

    Schaeffler steigt in Rüstung ein: 100 Abfangdrohnen pro Tag in Frankreich
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Schaeffler weitet sein Geschäftsfeld systematisch auf die Rüstungsindustrie aus: In einer strategischen Partnerschaft mit dem französischen UAS-Hersteller Delair will der Zulieferer ab November 2026 in einer neuen Produktionslinie in Frankreich rund 100 Kampf- und Abfangdrohnen pro Tag fertigen lassen. Schaeffler wird Komponenten liefern und seine Industrialisierungskompetenz einbringen, Delair übernimmt Design, Integration und die Serienmontage. Zunächst sollen die bereits von der DGA qualifizierten Damoclès-Multirotoren sowie die neue Abfangdrohne Aspik produziert werden.

    Die Kooperation ist Teil von Schaefflers Reaktionsstrategie auf schleppendes Wachstum in traditionellen Segmenten wie Komponenten für Verbrennungsmotoren. Das Unternehmen, eines der zehn größten Automobilzulieferer weltweit mit rund 110.000 Beschäftigten an mehr als 250 Standorten, nennt als weitere Wachstumsfelder humanoide Roboter, Raumfahrt und eben Verteidigungstechnik. Durch die Verbindung von Delairs Drohnenexpertise mit Schaefflers Fertigungsexzellenz soll die Produktion schnell skaliert und die Verfügbarkeit leistungsfähiger, in Europa hergestellter UAS erhöht werden.

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    Für beide Partner geht es nicht nur um Umsatz: Die neue Anlage soll Europas Rüstungsindustrie stärken und die strategische Autonomie bei unbemannten Systemen erhöhen. Delair betont, dass die Partnerschaft seine industrielle Präsenz in Europa ausweitet und die Belieferung von Kunden mit modernen Drohnensystemen beschleunigt. Schaeffler hebt hervor, dass seine Erfahrung in Serienmontage und Komponentenentwicklung die Wettbewerbsfähigkeit von Delair bei größeren Stückzahlen steigern könne.

    Ökonomisch bietet das Projekt Chancen, wiederkehrende Aufträge aus staatlichen Beschaffungsprogrammen zu gewinnen und zusätzliche Erlösquellen außerhalb des kerngesetzten Automobilmarkts zu erschließen. Operativ erfordert die Umstellung jedoch Investitionen in Produktionskapazitäten, Zulieferketten und Qualitätsprozesse sowie die Einhaltung strenger Rüstungsregularien im EU- und Exportkontext. Zudem bergen Geschäfte mit Waffentechnik reputationsbezogene und ethische Risiken, die Schaeffler als traditionsreiches Familienunternehmen abwägen muss.

    Die Pressemitteilung weist auf übliche Unsicherheiten hin: Zukunftsgerichtete Aussagen könnten von tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Finanziell sind bisher keine konkreten Umsatzzahlen oder Investitionsvolumina genannt worden. Für Anleger und Branchenbeobachter ist das Vorhaben dennoch ein klares Signal: Schaeffler beschleunigt die Diversifikation seiner Geschäftsmodelle und positioniert sich aktiv in einem wachsenden, politisch geprägten Verteidigungsmarkt.



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    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 9,04EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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