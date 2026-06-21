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    Volkswagen feuert 50.000 Mitarbeiter – Dividende und Zukunft in Gefahr?

    Volkswagen feuert 50.000 Mitarbeiter – Dividende und Zukunft in Gefahr?
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen-Chef Oliver Blume hat auf der virtuellen Hauptversammlung den eingeschlagenen Sparkurs als zwingende Reaktion auf verschärfte Rahmenbedingungen verteidigt. „Unsere Lage ist angespannt und anspruchsvoll“, sagte er laut Redemanuskript und verwies auf steigende Zölle, Handelsbarrieren und geopolitische Risiken, die die Effekte der Sparprogramme dämpften. Blume erneuerte das 2030er-Großziel: Volkswagen wolle „weltweit der attraktivste Automobilhersteller“ werden und eine Umsatzrendite von 8 bis 10 Prozent erreichen. Konkrete weitere Entscheidungen sollen im Sommer mit dem Aufsichtsrat getroffen werden.

    Kern der Neuausrichtung sind Kosten- und Kapazitätsreduzierungen sowie Personalmaßnahmen. Konzernweit sollen bis 2030 rund 50.000 Stellen wegfallen; allein bei der Kernmarke sind 35.000 Abgänge vorgesehen. Bis Ende 2026 werde die Belegschaft dort um etwa 19.000 sinken, 28.000 freiwillige Austritte seien bereits vereinbart. Volkswagen meldet zudem deutliche Senkungen der Fabrikkosten an deutschen Standorten – für 2025 prognostiziert Blume einen Rückgang um mehr als 20 Prozent.

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    Auch die Werkkapazitäten sollen erheblich gedrückt werden: Blume kündigte an, die Kapazität in Europa weiter um Hunderttausende Fahrzeuge zu reduzieren, zudem seien in China umfangreiche Anpassungen geplant. Vorstand und Finanzvorstand Arno Antlitz betonten, dass wettbewerbsfähige Kostenstrukturen – bei Material, Overhead und Fabrikkosten – zentral seien, um angesichts effizienter neuer Werke chinesischer Anbieter in Osteuropa und Südosteuropa konkurrenzfähig zu bleiben.

    Parallel zur Restrukturierung rückt die Dividendenfrage in den Fokus. Historisch galt die VW-Ausschüttung als verlässlich; aktuell lockt die Aktie mit einer Dividendenrendite von fast 6 Prozent. Analysten sehen die kurzfristige Ausschüttung jedoch nicht akut gefährdet: starke Marken, industrielle Basis und solide Cashflows stünden dem entgegen. Mittelfristig ist die Lage aber fragil: hohe Investitionen für Software, Batterietechnik und neue Produktionskapazitäten bei gleichzeitigem Margendruck und Marktanteilsverlusten in China könnten zu Gewinnrückgängen und damit zu einer Anpassung der Dividendenpolitik zwingen.

    Öffentliche Reaktionen in Foren spiegeln die gesellschaftliche Dimension des Wandels: Debatten über Lohnniveaus, Betriebsräte, Gewerkschaften und das VW-Gesetz zeigen, wie stark arbeits- und politikgetriebene Faktoren die strategische Neuaufstellung beeinflussen. Für Anleger bleibt entscheidend, ob VW die Balance zwischen harten Kostenschnitten und Investitionen in die Zukunft schafft – daran hängt sowohl die Profitabilität als auch die Verlässlichkeit künftiger Ausschüttungen.



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