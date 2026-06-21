Amazon‑PPA 600 MW: Deutschlands Energiewende boomt – aber Rechtsrisiko

Die jüngsten Meldungen aus Wirtschaft und Energiepolitik zeichnen ein beschleunigtes, aber auch widersprüchliches Bild der deutschen Energiewende. Amazon und Skyborn Renewables haben mit einem 600‑Megawatt‑Power‑Purchase‑Agreement (PPA) für den Offshore‑Windpark Gennaker in der Ostsee einen markanten Schritt gesetzt: Der Vertrag ist der größte einzelne PPA in Deutschland und einer der größten in Europa. Amazons langfristige Abnahme sichert Skyborn Finanzierungsspielraum für das Projekt, das bis zu 976,5 MW installierte Leistung, 63 Turbinen à 15 MW, rund 3 Milliarden Euro Investitionen und Strom für mehr als eine Million Haushalte liefern soll. Geplanter Baubeginn ist nach Finanzierungszusage im Sommer 2026, die Inbetriebnahme ist bis Ende 2028 vorgesehen. Regionalwirtschaftlich profitiert Mecklenburg‑Vorpommern: Zulieferer wie EEW SPC in Rostock sollen Monopile‑Fundamente fertigen, Arbeitsplätze und Wertschöpfung werden ausdrücklich hervorgehoben. Für Amazon ist Gennaker das bisher größte deutsche Engagement; das Unternehmen erweitert damit sein Portfolio auf über 1,3 GW aus 12 Projekten und bestätigt seine Position als bedeutender gewerblicher Käufer CO2‑freier Energie.

Parallel dazu signalisieren Industrieprojekte wachsende Nachfrage nach Batterieanodenmaterialien: EcoGraf veröffentlichte ein Research‑Update, das die Marktchancen seiner HF‑freien Reinigungstechnologie für Batterieanoden hervorhebt. Mit dem Epanko‑Graphitprojekt und einer mechanischen Formgebungsanlage in Tansania sowie HF‑freien Reinigungsanlagen nahe Fertigungszentren will EcoGraf eine vertikal integrierte Lieferkette für hochreine Anodenmaterialien aufbauen und Märkte in Europa, Nordostasien und den USA bedienen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf Recycling, um CO2‑Emissionen in der Batterielieferkette zu senken.