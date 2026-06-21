TUI fordert: DRSF-Gebühren auf Null – Reisen nicht weiter belasten
Tui, Europas größter Reisekonzern, hat die Politik zu einer spürbaren Entlastung bei dem 2019 eingeführten Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) aufgerufen. In einer formellen Stellungnahme fordert das Unternehmen, die seit 2022 erhobenen Gebühren auf null zu setzen und die geforderten Sicherheiten deutlich zu senken. Hintergrund ist der Umstand, dass Veranstalter Jahr für Jahr einen prozentualen Anteil ihres Umsatzes in den Fonds einzahlen müssen; mittlerweile liege das Volumen bei rund einer Milliarde Euro. Tui erkennt die Notwendigkeit einer Insolvenzsicherung an, kritisiert aber die praktische Ausgestaltung: Der Fonds verteuere Reisen, binde Kapital und schwäche die Investitionskraft der Branche.
Kernkritikpunkte von Tui sind zweifach: Zum einen führe die Belastung durch Gebühren und hohe Sicherheitsleistungen zu höheren Preisen für Pauschalreisen, was letztlich Verbraucher belaste und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche mindere. Zum anderen bemängelt Tui das Asset-Management der eingezahlten Mittel. Unter staatlicher Aufsicht würden die Gelder „unter die Matratze“ gelegt und in Zeiten anhaltender Inflation real entwertet, statt produktiv investiert oder wertschöpfend angelegt zu werden. Vor dem Hintergrund großer Insolvenzfälle – der DRSF war nach dem Zusammenbruch von Thomas Cook gegründet worden, der bislang größte Schadenfall war die Insolvenz von FTI im Jahr 2024 – appelliert Tui an die Politik, Gebühren sofort zu reduzieren und die Mittel professionell zu verwalten.
Die Forderung trifft auf politische Zielkonflikte: Verbraucherschutz und Reiseabsicherung einerseits, Entlastung und Investitionsfreiheit der Branche andererseits. Eine Reform des Fonds müsste diese Balance neu justieren und Antworten auf Fragen der Liquiditätsvorhaltung, Risikopuffer und Anlagestrategie liefern.
Parallel sorgt in Venedig ein anderer tourismuspolitischer Vorschlag für Diskussion: Der neue Bürgermeister Simone Venturini hat angekündigt, Eintrittsgebühren für Kurzbesucher an ausgewählten Tagen von heute meist fünf bis zehn Euro auf 30 bis 50 Euro zu erhöhen. Zweck ist die Eindämmung des Massentourismus. Rechtlich ist die Kommune dabei nicht vollständig souverän: Höchstgrenzen sind national geregelt, Verhandlungen mit Rom sind erforderlich. Kritiker sehen in hohen Tickets eine Verwandlung der Stadt in ein „Museum“ und warnen vor Eingriffen in die Bewegungsfreiheit.
Marktseitig bleibt die Debatte spannend: Anlegerkommentare loben Tui als unterbewertet (KGV rund 6, steigende Dividenden, sinkende Verschuldung), zugleich zeigen öffentliche Diskussionen, wie sensibel Tourismusthemen politisch und investitionsseitig sind. Reformbedarf ist offensichtlich — die Frage ist, wie Politik Verbraucherschutz, Branchenstabilität und Finanzmarktzugänge effizient zusammenführt.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 7,146EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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