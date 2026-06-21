TUI fordert: DRSF-Gebühren auf Null – Reisen nicht weiter belasten

Tui, Europas größter Reisekonzern, hat die Politik zu einer spürbaren Entlastung bei dem 2019 eingeführten Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) aufgerufen. In einer formellen Stellungnahme fordert das Unternehmen, die seit 2022 erhobenen Gebühren auf null zu setzen und die geforderten Sicherheiten deutlich zu senken. Hintergrund ist der Umstand, dass Veranstalter Jahr für Jahr einen prozentualen Anteil ihres Umsatzes in den Fonds einzahlen müssen; mittlerweile liege das Volumen bei rund einer Milliarde Euro. Tui erkennt die Notwendigkeit einer Insolvenzsicherung an, kritisiert aber die praktische Ausgestaltung: Der Fonds verteuere Reisen, binde Kapital und schwäche die Investitionskraft der Branche. Kernkritikpunkte von Tui sind zweifach: Zum einen führe die Belastung durch Gebühren und hohe Sicherheitsleistungen zu höheren Preisen für Pauschalreisen, was letztlich Verbraucher belaste und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche mindere. Zum anderen bemängelt Tui das Asset-Management der eingezahlten Mittel. Unter staatlicher Aufsicht würden die Gelder „unter die Matratze“ gelegt und in Zeiten anhaltender Inflation real entwertet, statt produktiv investiert oder wertschöpfend angelegt zu werden. Vor dem Hintergrund großer Insolvenzfälle – der DRSF war nach dem Zusammenbruch von Thomas Cook gegründet worden, der bislang größte Schadenfall war die Insolvenz von FTI im Jahr 2024 – appelliert Tui an die Politik, Gebühren sofort zu reduzieren und die Mittel professionell zu verwalten.

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