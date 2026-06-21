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    HIVE setzt auf grüne KI: Rechenzentrum-Kauf & $220M GPU‑Deal

    HIVE Digital Technologies verschärft in zwei Schritten seine Rolle als Anbieter nachhaltiger KI-Infrastruktur: In Schweden übernimmt das Unternehmen das bislang gemietete 32‑MW-Rechenzentrum „Big Boden“, in Kanada schließt die HIVE‑Tochter BUZZ HPC einen rund 220‑Mio.-US‑Dollar‑Vertrag mit Bell AI Fabric und Cohere ab. Beide Meldungen unterstreichen eine Doppelstrategie aus lokaler Verankerung und Ausbau von GPU‑Kapazitäten für KI‑Workloads.

    Der Stadtrat von Boden genehmigte den Kauf der Anlage von Bodens Utvecklings AB, wodurch HIVE Eigentümer des Standorts wird. Das Unternehmen betont die enge, fast zehnjährige Beziehung zur Gemeinde: Seit 2018 flossen mehr als 960 Mio. SEK (≈100 Mio. USD) an lokalen Investitionen, zudem bezahlte HIVE über 575 Mio. SEK an Steuern. Geplant ist ein Upgrade auf Tier‑III‑Standards, um die Anlage für großskalige KI- und HPC‑Workloads zu rüsten; zugleich prüft HIVE mit lokalen Partnern die Nutzung der Abwärme für kommunale Zwecke. HIVE stellt damit Schweden als langfristigen Baustein seiner globalen Strategie für unabhängige, erneuerbare KI‑Rechenkapazität heraus.

    Parallel dazu schloss BUZZ HPC einen dreijährigen GPU‑Cloudvertrag mit einem Volumen von rund 220 Mio. USD, der Cohere Zugang zu einer vollständig in Kanada betriebenen, souveränen KI‑Infrastruktur bietet. Kern der Vereinbarung sind 2.304 NVIDIA Grace Blackwell GPUs in GB200 NVL72‑Rack‑Scale‑Systemen, vernetzt über NVIDIA Quantum InfiniBand und mit fortschrittlicher Flüssigkeitskühlung. Die Systeme werden in Bells neuer Anlage in Merritt, British Columbia, betrieben, mit Fokus auf erneuerbare Energie und niedrige PUE. Hypertec liefert die maßgeschneiderten GPU‑Server und Integrationsleistungen. HIVE finanziert einen Teil der Beschaffung über Erlöse aus einer April‑Finanzierung mittels Wandelanleihen in Höhe von 115 Mio. USD.

    Das Geschäft soll das bereits realisierte ARR von 35 Mio. USD um vertraglich zugesagte rund 70 Mio. USD ergänzen; die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 bis Anfang 2027 geplant. HIVE positioniert sich damit als einer der wenigen integrierten Anbieter, die Rechenzentren, GPU‑Infrastruktur und Services für Unternehmens‑ und Regierungs‑kunden verbinden — mit dem politischen Vorteil, Daten und Infrastruktur innerhalb nationaler Grenzen zu halten.

    Analystisch bieten die Schritte Wachstumspotenzial durch starke Nachfrage nach vertrauenswürdiger KI‑Rechenleistung und durch lokale Partnerschaften. Risiken bleiben jedoch: Liefer‑ und Inbetriebnahmeverzögerungen, Kostenüberschreitungen, Nachfragefluktuationen sowie regulatorische Unsicherheiten. HIVE weist darauf hin, dass beide Vorhaben noch üblichen Abschlussbedingungen und den Unsicherheiten zukunftsgerichteter Aussagen unterliegen. Insgesamt zeigen die Transaktionen einen konsequenten Ausbau der „grünen“ GPU‑Kapazitäten und stärken HIVEs internationale Präsenz in einem zunehmend wettbewerbsintensiven AI‑Infrastrukturmarkt.



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    Die HIVE Digital Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,60 % und einem Kurs von 6,62EUR auf Toronto (19. Juni 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.




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