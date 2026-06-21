Tonies-Rally: Verdopplungsziel bis 2030 treibt Aktie auf Mehrjahreshoch

Analysten bewerten die Ziele unterschiedlich, aber überwiegend positiv: Sinan Doganli von Oddo BHF sieht in Tonies den Aufbau einer „globalen Ikone“ und passte sein Kursziel auf 16 Euro an. Berenberg lobte das profitable Ökosystem und setzte ein Kursziel von 14,50 Euro, MWB-Analyst Oliver Wojahn hob sein Ziel gar auf 17,25 Euro an. Die Aktie gewann in diesem Jahr bereits rund 28 Prozent.

Tonies bleibt in Anlegerkreisen derzeit ein heißes Thema: Die Aktie setzte ihren Aufschwung fort und erreichte am Freitag mit 13,42 Euro ein mehrjähriges Hoch. Ausgangspunkt für die Rallye war der erste Capital Markets Day des Herstellers von Hörspielboxen, bei dem Tonies mittelfristige Eckdaten vorlegte, die Markt und Analysten in Bewegung brachten. Kernbotschaft: Der Konzern will den Gruppenumsatz bis zum Geschäftsjahr 2030 auf mehr als 1,4 Milliarden Euro verdoppeln und die bereinigte EBITDA-Marge mittelfristig auf 16–18 Prozent steigern.

Hinter den ambitionierten Zielen stehen konkrete Expansionspläne: Mindestens zwei weitere Markteintritte sind für 2027 vorgesehen, und bis 2030 soll Tonies in allen wichtigen Weltregionen präsent sein. Der Konzern setzt dabei auf ein skalierbares Plattformmodell, woraus Analysten vor allem in den USA erhebliches Potenzial ableiten.

Gleichzeitig schüren die Prognosen auch Skepsis. Die angestrebte Verdopplung auf 1,4 Mrd. Euro bis 2030 entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 15 Prozent — deutlich moderater als die Raten seit dem Börsengang (zwischen rund 31 und 40 Prozent). Kritiker sehen die Prognose daher als konservativ oder als Hinweis, dass die Eroberung großer Auslandsmärkte schwieriger als erwartet sein könnte. Beispiel USA: Tonies gibt die Durchdringung dort mit nur rund 12 Prozent an, gegenüber 58 Prozent in der DACH-Region. Um US-Umsätze auf deutsches Niveau zu bringen, wären massive Zuwächse notwendig, die die Gesamtzielmarke leicht übertreffen könnten.

Weitere offene Fragen betreffen die Profitabilität: Tonies nennt das bereinigte EBITDA als Bezugsgröße; die Umrechnung in den Nettogewinn ist unsicher. Setzt man vergangene Quoten fort, wären 2030er Nettogewinne moderat, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bliebe anspruchsvoll. Risiken sind zudem steigende Chip- und Speicherpreise sowie die Frage der Finanzierung eines beschleunigten Markteintritts.

Fazit: Tonies präsentiert ein glaubwürdiges, langfristiges Expansionsszenario und profitiert von einem starken Produktökosystem und positiven Analystenstimmen. Die mittelfristigen Vorgaben wirken jedoch vergleichsweise zurückhaltend, weshalb das Kursaufwärtspotenzial — ohne deutliche Übererfüllung der Ziele oder externe Finanzierungsimpulse — eher begrenzt erscheinen dürfte.

Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 12,96EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.