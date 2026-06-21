2CRSi kontert Grizzly-Report: Keine Fälschung, rechtliche Schritte geplant

Inhaltlich widerspricht 2CRSi zentralen Vorwürfen der Fälschung von Umsätzen oder Prognosen. Das Unternehmen betont, eigene Server zu entwickeln und an mehreren Produktionsstandorten – Straßburg, Manchester, Rouses Point (NY) sowie in Vorbereitung eine Produktion in Chennai (Indien) – zu fertigen. Produkte, Kunden und Standorte seien identifizierbar; die konsolidierten Abschlüsse würden nach geltenden Rechnungslegungsstandards erstellt und von Ernst & Young testiert. Der Verwaltungsrat habe einen Prüfungs- und Risikoausschuss mit der Untersuchung aller aufgeworfenen Punkte beauftragt.

2CRSi hat in zwei Pressemitteilungen vom 19. Juni 2026 umfassend auf den Short-Report von Grizzly Research reagiert und die Integrität seiner Geschäftsaktivitäten energisch verteidigt. Die Straßburger Server-Schmiede bezeichnet die Veröffentlichung als Teil einer „aktivistischen Leerverkaufsstrategie“: Vorab habe Grizzly eine Netto-Leerverkaufsposition von 0,89 % am Unternehmen gehalten, was ein unmittelbares finanzielles Interesse an fallenden Kursen bedeute. 2CRSi kündigt an, die Unterlagen der französischen Finanzaufsicht AMF zur Prüfung vorzulegen und behält sich rechtliche Schritte zum Schutz von Ruf und Anlegerinteressen vor.

Bei den beanstandeten Zahlen verweist 2CRSi auf unterschiedliche Bezugsgrößen: Die regionale Umsatzaufteilung nach Lieferregion (z. B. 71 % Asien) unterscheide sich von der fakturierten Umsatzverteilung (rund 50 % Nordamerika) und sei damit nicht widersprüchlich. Das US-Wachstum erklärt das Unternehmen durch die Einführung von KI-Servern, die Wiederbelebung nach dem Verkauf von Boston Limited, COVID-Effekte, Ausbau des Vertriebs in Kalifornien und erleichterten Zugang zu Nvidia-Komponenten infolge US-Exportbeschränkungen.

Zum vielzitierten Rahmenvertrag über 610 Mio. USD mit NewYork GreenCloud (NYGC) betont 2CRSi, dass dieser im betrachteten Geschäftsjahr keiner Fakturierung unterlag. 2CRSi ist Lieferant für Serverhardware; die Projekte seien phasenweise geplant, und technische bzw. steuerliche Verzögerungen lägen in der Verantwortung des Projektträgers. Es bestehe keine Kapital- oder Kontrollverflechtung mit NYGC; die Rolle von Unternehmenschef Alain Wilmouth als „Co-Founder“ sei falsch interpretiert – eine gelieferte Beratungsleistung an NYGC belaufe sich auf unter 100.000 €.

Weiterhin bestätigt 2CRSi, dass Aufträge in Deutschland, New York und Kanada vollständig geliefert und bezahlt wurden. Zum Konsortium ÆTHER Infrastructure und möglichen AI‑Gigafactory-Verhandlungen macht das Unternehmen darauf aufmerksam, dass diese Vorbereitungsphasen ohne endgültige Verpflichtung seien.

Die Aktiennotierung, vorübergehend ausgesetzt, soll am 22. Juni 2026 um 9:00 Uhr (Pariser Zeit) wieder aufgenommen werden. 2CRSi lädt Investoren zu einem Informationswebinar und betont, dass kursbeeinflussende Falschinformationen Marktmanipulation sein können; man werde alle angemessenen Maßnahmen zum Schutz der Aktionäre ergreifen.

Die 2CRSI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -38,33 % und einem Kurs von 27,26EUR auf Tradegate (18. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.