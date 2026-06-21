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    Große Investoren über 3% bei Scout24 — Derivate & Wertpapierleihe im Blick

    Große Investoren über 3% bei Scout24 — Derivate & Wertpapierleihe im Blick
    Foto: Scout24 SE

    Scout24 hat binnen weniger Tage zwei Stimmrechtsmitteilungen erhalten: Jeweils Ende der vergangenen Woche meldeten große Vermögensverwalter Beteiligungsquoten oberhalb der 3‑Prozent‑Schwelle. Die Bekanntmachungen nach § 40 WpHG geben Einblick in die Zusammensetzung der wirtschaftlichen Stellung institutioneller Investoren und in die eingesetzten Finanzinstrumente.

    Am 18. Juni gab Morgan Stanley die Berührung der Schwelle zum 12. Juni bekannt. Nach der Mitteilung hält die Gruppe zugerechnet 2.184.377 Stimmrechte, was 2,97 % der nach § 41 WpHG ausgewiesenen Gesamtzahl von 73,500,000 Stimmrechten entspricht. Hinzu kommen Instrumente in Form eines Rückübertragungsanspruchs aus Wertpapierleihe (Securities Lending) in Höhe von 222.335 Stimmrechten (0,30 %). Zusammengenommen ergibt das einen Anteil von 3,27 %. In der vorherigen Mitteilung hatte Morgan Stanley demnach noch 3,68 % ausgewiesen, sodass sich das Engagement leicht verringert hat. Die Mitteilung weist zudem auf die übliche Konzernstruktur und Tochtergesellschaften hin, ohne dass daraus weitere Stimmrechtszuordnungen resultieren.

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    Am 19. Juni meldete die Wellington Management Group LLP ebenfalls eine Schwellenberührung vom 12. Juni. Wellington weist zugerechnet 2.257.231 Stimmrechte (3,07 %) aus; Instrumente machen 0,10 % aus, resultierend aus zwei Equity‑Swap‑Positionen mit Fälligkeiten im Mai 2033 (insgesamt 72.665 Stimmrechte). Damit liegt die Gesamtexposure bei 3,17 %. Für Wellington ist dies offenbar eine Erstmeldung für Scout24, frühere Vergleichswerte werden nicht angegeben.

    Beide Meldungen zeigen: Institutionelle Investoren erreichen ihre wirtschaftliche Beteiligung an Scout24 nicht ausschließlich über Direktbestände, sondern nutzen derivative Konstrukte und Wertpapierleihe, um Marktexposure oder Absicherungsstrategien abzubilden. Solche Instrumente werden nach deutschem WpHG getrennt ausgewiesen und sind für die Bewertung von Einflussmöglichkeiten und Stimmrechtsmacht relevant, da sie potenziell keine unmittelbaren Stimmrechte übertragen, jedoch wirtschaftliche Interessen widerspiegeln.

    Für Anleger und Marktbeobachter sind die Mitteilungen ein Indikator für das institutionelle Interesse an Scout24, das trotz leichter Fluktuationen im Umfang bestehen bleibt. Entscheidende Aspekte bleiben die Frage, ob weitere Verschiebungen erfolgen, ob die Institute ihre Positionen erhöhen oder reduzieren, und in welchem Maße derivative Positionen in Stimmrechtsentscheidungen tatsächlich umgesetzt werden. Beobachter sollten weitere Schwellenmeldungen sowie Quartalsberichterstattung und Aktionärsströme verfolgen, um die Dynamik des Streubesitzes und mögliche Governance‑Konsequenzen besser einschätzen zu können.



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    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 75,20EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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