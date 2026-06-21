First Capital übernimmt creditshelf (64%) - Pflichtangebot droht

Zeitgleich führt eine korrigierte Stimmrechtsmitteilung der creditshelf AG vom 18. Juni 2026 auf, dass die PVM Private Values Media AG zum Stichtag 11. Juni 2026 243.001 Aktien und damit 24,30 % der Stimmrechte hielt. Die Mitteilung stellt klar, dass die zuvor gemeldeten Werte berichtigt wurden. Nach Angaben enthalten die Unterlagen die Gesamtzahl der Stimmrechte der Gesellschaft mit 1.000.000. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Tag und dokumentieren binnen kurzer Frist substanzielle Verschiebungen im Aktionärsgefüge.

First Capital AG hat nach eigenen Angaben am 11. Juni 2026 die Kontrolle über die Finanzierungsplattform creditshelf Aktiengesellschaft übernommen. Das Münchner Investmentvehikel hält demnach unmittelbar 640.000 Stückaktien und damit 64,00 % der Stimmrechte an der Frankfurter Gesellschaft (ISIN DE000A41YEG8). Mit der Schwelle der beherrschenden Einflussnahme nach § 35 WpÜG ist zugleich die Pflicht zur Abgabe eines Übernahmeangebots an alle restlichen Aktionäre gegeben, sofern die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) keine Befreiung erteilt. First Capital kündigt an, die Angebotsunterlage nach Gestattung durch die BaFin zu veröffentlichen; ein Informationsportal wurde auf www.firstcapital.de/pflichtangebot_creditshelf reserviert.

Rechtlich relevant ist vor allem die Meldung von First Capital: Mit dem Erwerb von mehr als 50 % der Stimmrechte ist nach dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) ein verpflichtendes Angebot an die Minderheitsaktionäre ausgelöst. First Capital weist darauf hin, dass die aus der Kontrollerlangung resultierenden Pflichten auch für den als weiteren Kontrollerwerber genannten Philipp von Erffa gelten; ihm werden die Stimmrechte aus den gehaltenen First‑Capital-Aktien nach § 30 WpÜG zugerechnet. Erffa selbst hält nach Unternehmensangaben keine Aktien unmittelbar.

Für Anleger und den Kurs der creditshelf-Aktie bedeuten diese Entwicklungen erhöhte Unsicherheit: Ein Pflichtangebot kann zu einer Kursanpassung nach oben führen, wenn das Angebot mit Prämie abgeschlossen wird, oder temporär für Volatilität sorgen, bis die Bedingungen und Höhe des Angebots bekannt sind. Strategisch könnte First Capital eine vollständige Konsolidierung anstreben; eine spätere Squeeze‑out‑Option wäre möglich, sollte die Gesellschaft über sehr hohe Anteile verfügen. Entscheidend wird der weitere Zeitplan sein: die Entscheidung der BaFin über eine mögliche Befreiung und die konkrete Ausgestaltung der Angebotsunterlage, die First Capital zu veröffentlichen angekündigt hat. Kreditgeber, Mitarbeiter und kleine Aktionäre sollten die angekündigten Angebotsunterlagen genau prüfen, sobald diese verfügbar sind.





Die creditshelf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,00EUR auf Frankfurt (18. Juni 2026, 14:51 Uhr) gehandelt.





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