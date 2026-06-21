Günstige KI-Videos für Ferienwohnungen & Übernahme im Aftersales: Markt dreht auf

Zwei Meldungen aus der europäischen Digital‑ und Dienstleistungslandschaft spiegeln aktuelle Schwerpunkte: Demokratisierung daten‑ und KI‑gestützter Lösungen für Endkunden und fortgesetzte Konsolidierung im B2B‑Softwaremarkt. Traum‑Ferienwohnungen, Teil der OYO‑Gruppe, hat mit "Vision 360" ein Abonnementprodukt vorgestellt, das Eigentümern von Ferienunterkünften binnen weniger als einer Stunde aus vorhandenem Bildmaterial professionelle Videotouren generiert. Die intern entwickelte GenAI‑Pipeline kombiniert Bildoptimierung, Videosynthese und KI‑komponierte Musik, liefert sofortige Veröffentlichungen auf der Plattform und ermöglicht beliebige Aktualisierungen im Jahresabonnement. Mit einer Einrichtungsgebühr von 99 Euro für das erste Jahr und einer jährlichen Wartungsgebühr von 29 Euro positioniert sich das Angebot als günstige Alternative zu klassischen Videoproduktionen, die schnell vierstellige Beträge erreichen. Traum prognostiziert eine Steigerung der Anfragen‑Konversionsrate um 5–10 Prozent, argumentiert mit längeren Verweildauern und höheren Klickraten durch Bewegtbild und betont die Skalierbarkeit sowie die Demokratisierung professioneller Präsentationen für kleinere Anbieter.

Parallel dazu meldet FIDURA Private Equity Fonds den Verkauf seines Portfoliounternehmens VEACT an Infomedia (Sydney). Trotz spürbarer Belastungen in der Automobilbranche setzten die Investoren auf einen strategischen Exit, der VEACTs Entwicklung vom IT‑Marketingdienstleister zum europäischen Spezialisten für datengetriebenes Aftersales‑ und Kundenmanagement würdigt. Infomedia verspricht durch die Integration von VEACTs Daten und Services eine erweiterte, datenintegrierte Plattform für den Aftersales‑Bereich: von Fahrzeug‑ über Servicedaten bis zu Händlerinformationen. Synergien sollen durch Zugang zu globalen OEM‑Beziehungen und die Anbindung an Intellegam, einem KI‑Unternehmen, die Predictive‑Analytics‑ und Automatisierungsfunktionen stärken. Der Kaufpreis blieb vertraulich.