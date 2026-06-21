Kippen Cerebras und Micron jetzt den KI-Trade oder geht die Party weiter?

Dienstag, 23. Juni: Cerebras

Die Börsengeschichte von KI-Halbleiterwert Cerebras ist zwar noch jung, aber deswegen nicht weniger abwechslungsreich. Im Mai ausgegeben zu einem IPO-Preis von 185 US-Dollar verdoppelte sich die Aktie rasch, nur um dann wieder auf 200 US-Dollar abzustürzen. Die vergangene Woche beendete sie mit rund 235 US-Dollar, was einem Aufschlag von 27,0 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis entspricht – ein klares Indiz für die Teilhabe am KI-Trade.

Bei Kundinnen und Kunden stoßen die Halbleiterprodukte für KI-Rechenzentren auf großes Interesse. In den vergangenen Monaten hat Cerebras Aufträge unter anderem von OpenAI, Amazon Web Services und G42, einem in Abu Dhabi ansässigen Cloud-Computing-Dienstleister erhalten. Die daraus in den kommenden Jahren zu erwartenden Erlöse bewegen sich im zweistelligen Milliardenbereich. Noch ist Cerebras mit einem Umsatz von 510,0 Millionen US-Dollar in den vergangenen 12 Monaten ein vergleichsweise kleiner Player.

Die Börsenbewertung von 51,5 Milliarden US-Dollar zeigen jedoch an, dass am Markt damit gerechnet wird, dass sich das rasch ändert, denn die Bewertung ist mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 63,3 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 170 enorm hoch und will dementsprechend mit einem starken Abschneiden und einem zuversichtlichen Ausblick untermauert werden. Analystinnen und Analysten rechnen mit einem Quartalsumsatz von 180,8 Millionen US-Dollar (nach 68,2 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal) und einem Fehlbetrag in Höhe von -0,17 US-Dollar je Aktie.

Am Optionsmarkt zeigen sich Händlerinnen und Händler mit großer Mehrheit zuversichtlich, dass Cerebras die Erwartungen schlagen und die Aktie steigen wird. 63,7 Prozent aller am kommenden Freitag verfallenden Optionen sind Call-Kontrakte, denen ein Put-Anteil von 36,3 Prozent gegenüber steht. Eingepreist ist eine Kursbewegung von bis zu 15,2 Prozent.

Dienstag, 23. Juni: Fedex

Die Quartalszahlen von Transport- und Logistikdienstleister Fedex werden in dieser Ergebnisperiode aus gleich zwei Gründen besonders spannend. Erstens geben sie einen Einblick in die Konjunktur- und Wirtschaftsentwicklung der USA zu einem Zeitpunkt, zu dem die US-Notenbank unter ihrer neuen Führung durch Kevin Warsh angekündigt hat, verstärkt auf Echtzeitdaten zu setzen, um ihren geldpolitischen Kurs zu bestimmen. Und zweitens werden die Zahlen Auskunft darüber geben, wie stark die Ertragslage in der Branche durch die hohen Energiepreise und unterbrochene Schifffahrtsrouten beeinträchtigt wurde und welche inflationären Folgen sich daraus ergeben könnten.

Am Markt wird gegenüber dem Vorjahresquartal mit einem leichten Gewinnrückgang gerechnet, der soll pro Aktie auf bereinigter Basis von zuvor 6,07 US-Dollar auf jetzt 5,95 US-Dollar sinken – trotz deutlich höherer Erlöse, die von 22,2 auf 24,0 Milliarden US-Dollar gestiegen sein sollen. Das demonstriert den erwarteten Margendruck auf das Unternehmen und die Branche.

Gegenüber den noch vor wenigen Wochen markierten Allzeithochs hat die Aktie bereits deutlich an Wert verloren. Dadurch ist die zeitweise enorm ambitionierte Bewertung wieder etwas zurückgekommen. Mit einem KGVe 2026 von 16,4 liegt das Gewinnvielfache um rund 20 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel. Das konnte zuletzt mit einem etwas günstigeren Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis rechtfertigt werden. Genau das steht angesichts sinkender Margen jetzt aber zur Diskussion und könnte rasch dazu führen, dass die Aktie als überbewertet angesehen wird.

Kaum jemand rechnet damit, dass der Logistikdienstleister von seiner Ergebnispräsentation profitieren wird, denn der Anteil von Put-Optionen liegt bei überwältigenden 78,7 Prozent. Damit ist ein Bruch der Serie von vier Quartalen mit einer steigenden Aktie in Folge zu erwarten. Die implizierte Kursbewegung liegt mit 7,8 Prozent über dem Durchschnittswert.

Mittwoch, 24. Juni: Micron

Speicherchiphersteller wie Micron, SanDisk und SK Hynix sind im vergangenen Jahr zum neuen Darling der KI-Branche aufgegeben. Angesichts der gewaltigen Nachfrage sowohl nach Arbeits- als auch nach Massenspeicher ist es zur größten Angebotskrise in der Branchengeschichte gekommen. Die vorhandenen Produktionskapazitäten werden den Herstellern aus den Händen gerissen, gleichzeitig sorgen immer mehr langfristige Lieferverträge für mehr finanzielle Visibilität in einer Branche, die bislang stark von Nachfrage- und Preiszyklen unterworfen war.

Die aktuell hohe Preissetzungsmacht der Hersteller hat zu einer Margen- und damit auch zu einer Gewinnexplosion geführt. Das Plus der Micron-Aktie von 830 Prozent in 12 Monaten ist nicht nur auf Spekulation zurückzuführen, sondern auch auf stark gestiegene Erlöse und Gewinne. Nach 37,4 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete das Unternehmen in den zurückliegenden 12 Monaten Erlöse in Höhe von 58,1 Milliarden US-Dollar, während sich der Nettogewinn auf 24,1 Milliarden US-Dollar fast verdreifacht hat.

Trotzdem wachsen die Zweifel an der Nachhaltigkeit der Dauerrallye sowie dem weiteren Wachstum, denn einerseits ist die Micron-Aktie zwar nicht beim Gewinn, dafür aber bei anderen Kennzahlen inzwischen stark überbewertet – die Vielfache haben sich um teils über 100 bis mehr als 200 Prozent vom 5-Jahres-Durchschnitt entfernt. Und andererseits bringen Mitbewerber verstärkt Produktionskapazitäten an den Markt, während chinesische Hersteller ebenfalls einen Markteintritt planen. Das könnte zeitnah zu einem Margen-Peak führen und die weiteren Wachstumserwartung dämpfen. Diese Sorgen wird Micron mit einer starken Prognose adressieren müssen.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr rechnen Analystinnen und Analysten mit einer gewaltigen Leistungssteigerung. Die Erlöse sollen von 9,3 auf 35,0 Milliarden US-Dollar klettern, während der bereinigte Gewinn pro Aktie bei 20,05 US-Dollar landen soll – nach 1,91 US-Dollar im Vorjahresquartal. Das entspricht mehr als einer Verzehnfachung und zeigt die Logik hinter den in den vergangenen 12 Monaten starken Kursgewinnen der Aktie.

Angesichts der bereits fulminanten Rallye gehen Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt bei Micron auf Nummer Sicher und haben sich daher mehrheitlich gegen fallende Kurse abgesichert. Einem Put-Anteil von 65,0 Prozent stehen 35,0 Prozent an Calls gegenüber. Die erwartete Schwankungsbreite ist mit ±1 4,3 Prozent enorm – eine Folge der zuletzt hohen Volatilität.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher Funds from Operations (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 21. Juni, 09:20 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion