Silberpreis vor Inflations-Daten: Warum Donnerstag für Silber entscheidend wird

Unmittelbar vor dem Fed-Entscheid am Mittwoch zeigte der Silberpreis eine Erholung und setzte den Preisbereich von 70 bis 71 US-Dollar unter Druck. Mit den „passenden“ Impulsen hätte es rasant weiter in Richtung 80 US-Dollar oder höher gehen können. Als jedoch klar wurde, dass die Fed die geldpolitischen Schrauben weiter anzieht, endete die Erholung abrupt. Vor allem die Zinsprojektionen sorgten bei den Edelmetallen für unliebsame Überraschungen. Die Details der Fed-Sitzung wurden bereits im gestrigen Gold-Bericht ausführlich thematisiert.

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Als Reaktion auf die Ergebnisse der Fed-Sitzung jagten die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen in die Höhe – mit 4,2 Prozent notieren sie auf einem neuen 52-Wochen-Hoch. Der US-Dollar profitiert unmittelbar von dieser Entwicklung und könnte nun zum großen Befreiungsschlag ausholen. Für Gold, Silber und die anderen Edelmetalle droht daher vom Devisenmarkt Ungemach. Hierzu ein Blick auf den US-Dollar-Index.

Seit Monaten steckt der US-Dollar-Index in einer Bodenbildung fest. Nach einer heftigen Korrektur bildete der Index im Bereich 96,5 Punkte bis 100 Punkte eine Seitwärtsbewegung aus. Die Fed gab dem Index am Mittwoch einen gewaltigen Schub. Der US-Dollar-Index durchbrach die 100 Punkte und steht nun unmittelbar davor, die Bodenbildung abzuschließen und eine Erholung zu initiieren. Eine Erholung auf 102,5 Punkte oder gar 105 Punkte ist aus charttechnischer Sicht durchaus möglich. Ein solches Szenario wäre für den Silberpreis wiederum hochgradig problematisch.

Silberpreis-Prognose: PCE-Daten könnten entscheiden

An Dramatik ist die aktuelle Situation nur schwer zu überbieten. Die US-Notenbank raubte Silber das Momentum. Der Silberpreis prallte an der ohnehin massiven Widerstandszone von 70 US-Dollar / 71 US-Dollar ab und muss sich nun stabilisieren. Ob Silber dabei eine rasche Stabilisierung gelingen wird und vor allem eine Stabilisierung oberhalb von 60 US-Dollar, dürfte maßgeblich von den anstehenden US-Inflationsdaten abhängen. Am Donnerstag werden in den USA die außerordentlich wichtigen PCE-Daten für Mai veröffentlicht. Die Fed misst den PCE-Daten (vor allem in der Kernrate) im Vergleich zum CPI eine weitaus größere Bedeutung bei. Entsprechend groß ist die Anspannung am Silbermarkt.

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Fazit - Für Silber wird es die Woche der Wahrheit

Für Silber dürfte es die Woche der Wahrheit werden. Nach dem Fed-Debakel in der letzten Handelswoche richtet sich der Fokus vor allem auf die anstehenden US-Inflationsdaten und damit auf den Donnerstag. Ein weiterer Rückschlag könnte den Silberpreis unter die 60 US-Dollar drücken. Damit würde unweigerlich das zentrale Unterstützungsniveau 54,5 US-Dollar / 54 US-Dollar unter Druck geraten. Gleichzeitig ist bei einer positiven Überraschung bei den PCE-Daten auch eine Bewegung über die 70 US-Dollar möglich. Silber ist massiv überverkauft.

Wie bereits in der letzten Silber-Kommentierung thematisiert, deutet vieles darauf hin, dass die Korrektur in ihr finales Stadium eingetreten ist. „Nur“ ein letztes, schmerzhaftes Kapitel müsste noch bewältigt werden – der finale Abverkauf. Dieses Damoklesschwert schwebt nach wie vor über dem Silbermarkt. Und so sind auch für die nächsten Tage Preiseinbrüche in Richtung 54 US-Dollar oder 50 US-Dollar nicht auszuschließen. Aus bullischer Sicht wäre ein solcher Abverkauf sogar zu begrüßen, würde er doch den Grundstein für eine Trendumkehr respektive kräftige Aufwärtsbewegung legen.

Auch die Produzentenaktien scheinen auf das Szenario eines Abverkaufs zuzusteuern: Fresnillo, Pan American Silver oder auch Hecla Mining haben eminent wichtige Unterstützungen vor Augen. Sollten diese nicht halten, könnte es noch einmal ruppig werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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