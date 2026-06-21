Holcim-Aktie nahe Rekordhoch: Bullenmarkt bleibt trotz Konsolidierung intakt

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 83,08 CHF (19. Juni 2026) und damit klar im oberen Bereich der 3-Jahres-Spanne zwischen 29,28 und 88,41 CHF. Vom Tief aus gerechnet hat die Aktie damit mehr als 50 CHF gutgemacht und notiert nur gut 5 CHF unter dem Rekordhoch. Die aktuelle Konsolidierung verläuft somit auf hohem Niveau, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend infrage zu stellen. Aus charttechnischer Sicht bewegt sich Holcim damit in einer klassischen Hochphase, in der kurzfristige Schwankungen vor allem der Verarbeitung der vorangegangenen Kursgewinne dienen.

Die Holcim-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine beeindruckende Trendwende vollzogen. Ausgehend von einem 3-Jahres-Tief bei rund 29,28 CHF im Juli 2023 etablierte der Titel zunächst einen stabilen Aufwärtstrend, der sich ab 2024 deutlich beschleunigte. Spätestens mit dem Sprung über die 60-CHF-Marke im Sommer 2025 ging die Aktie in eine steile Aufwärtsphase über, die sie bis zum bisherigen 3-Jahres-Hoch bei 88,41 CHF am 2. Februar 2026 führte. Zwischenzeitliche Korrekturen blieben dabei moderat und wurden regelmäßig von Anschlusskäufen aufgefangen – ein typisches Muster eines intakten Bullenmarktes.

200-Tage-Linie bestätigt den Bullenmarkt

Über die letzten 200 Handelstage zeigt der Kursverlauf einen klaren Aufwärtstrend von Niveaus um 45–50 CHF auf aktuell über 80 CHF. Aus dieser Entwicklung lässt sich die 200-Tage-Linie grob im Bereich um etwa 75 CHF ableiten. Mit einem Schlusskurs von 83,08 CHF notiert die Holcim-Aktie damit rund 10 bis 11 Prozent über ihrer langfristigen Durchschnittslinie. Dieser deutliche Abstand nach oben signalisiert einen etablierten Bullenmarkt: Rücksetzer in Richtung der 200-Tage-Linie wären aus technischer Sicht eher als normale Trendkorrekturen denn als Trendbruch zu werten, solange der gleitende Durchschnitt nicht nachhaltig unterschritten wird.

Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Blick

Auf der Unterseite hat sich eine breite Unterstützungszone im Bereich von 70 bis 72 CHF herausgebildet, in der die Aktie im Herbst 2025 und erneut im Frühjahr 2026 mehrfach nach oben drehte. Darüber liegt eine weitere markante Unterstützung um 75–76 CHF, wo zuletzt mehrere Konsolidationsphasen endeten. Kurzfristig fungiert der Bereich um 82–84 CHF, der zuvor als Widerstand diente und inzwischen mehrfach überschritten wurde, als potenzielle Auffangzone. Auf der Oberseite bleibt das 3-Jahres-Hoch bei 88,41 CHF der zentrale Widerstand. Ein Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen und den Weg für eine Fortsetzung der Rally eröffnen, während ein Rückfall unter 75 CHF erstmals Zweifel an der aktuellen Trendstärke wecken würde.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Holcim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar