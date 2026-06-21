Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

Vaudoise Assicurazioni Holding ist ein Schweizer Versicherer mit Fokus auf Schaden-, Haftpflicht-, Leben- und Vorsorgeprodukte für Privat- und Firmenkunden. Stark in der Westschweiz, genossenschaftlich geprägt, kundennah. Konkurrenz: Zurich, Swiss Life, AXA, Bâloise, Helvetia. USP: regionale Verankerung, stabile Eigentümerstruktur, Fokus auf persönliche Beratung.

Dividenden & passives Einkommen: Mit VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING nachhaltige Einkommensströme aufbauen

VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,35 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,45 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,56 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +88,18 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,35 %.

Mit +3,35 % Dividendenrendite bietet VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,45 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,35 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,56.

VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING weißt eine Marktkapitalisierung von 828,00 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,35 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.