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    Cashflow für Anleger

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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +8,45 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Cashflow für Anleger - Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren
    Foto: adobe.stock.com

    Vaudoise Assicurazioni Holding ist ein Schweizer Versicherer mit Fokus auf Schaden-, Haftpflicht-, Leben- und Vorsorgeprodukte für Privat- und Firmenkunden. Stark in der Westschweiz, genossenschaftlich geprägt, kundennah. Konkurrenz: Zurich, Swiss Life, AXA, Bâloise, Helvetia. USP: regionale Verankerung, stabile Eigentümerstruktur, Fokus auf persönliche Beratung.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,35 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,45 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,56 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +88,18 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,35 %.
    Mit +3,35 % Dividendenrendite bietet VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,45 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,35 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,56.
    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING weißt eine Marktkapitalisierung von 828,00 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,35 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit 0,00 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,35 %, eine Investition von etwa 358.209 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 27,00 +12,50 % +3,35 %
    2025 24,00 +9,09 % +3,89 %
    2024 22,00 +10,00 % +4,87 %
    2023 20,00 +11,11 % +4,23 %
    2022 18,00 0,00 % +4,08 %

    Warum VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,35 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +8,45 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 13,56
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING

    0,00 %
    -3,50 %
    -3,55 %
    0,00 %
    +32,27 %
    +87,33 %
    +88,18 %
    +349,63 %
    ISIN:CH0021545667WKN:A0ETZV
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    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,50 %
    1 Monat -3,55 %
    3 Monate 0,00 %
    1 Jahr +32,27 %

    Informationen zur VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING Aktie

    Es gibt 1 Mio. VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING Aktien. Damit ist das Unternehmen 828,00 Mio. € wert.

    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING Aktie jetzt kaufen?


    Ob die VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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