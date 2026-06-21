Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 25/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: LANXESS
Insiderkäufe vom 15.06.26 bis 21.06.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|5
|772,87 Tsd.€
|48,65 Tsd. Stk.
|1
|390,00 Tsd.€
|300,00 Tsd. Stk.
|1
|62,10 Tsd.€
|4,60 Tsd. Stk.
|3
|48,13 Tsd.€
|750 Stk.
|1
|39,61 Tsd.€
|758 Stk.
|1
|18,48 Tsd.€
|500 Stk.
|1
|14,21 Tsd.€
|180 Stk.
|1
|12,04 Tsd.€
|2,00 Tsd. Stk.
|1
|10,13 Tsd.€
|455 Stk.
Insiderverkäufe vom 15.06.26 bis 21.06.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|576,72 Tsd.€
|119,90 Tsd. Stk.
|1
|474,44 Tsd.€
|5,89 Tsd. Stk.
|1
|390,00 Tsd.€
|300,00 Tsd. Stk.
|1
|333,90 Tsd.€
|1,90 Tsd. Stk.
MHP Hotel
Wochenperformance: +6,72 %
Wochenperformance: +6,72 %
Platz 1
Lanxess
Wochenperformance: +8,94 %
Wochenperformance: +8,94 %
Platz 2
Evotec
Wochenperformance: -5,37 %
Wochenperformance: -5,37 %
Platz 3
Infineon Technologies
Wochenperformance: +5,77 %
Wochenperformance: +5,77 %
Platz 4
Elmos Semiconductor
Wochenperformance: +6,66 %
Wochenperformance: +6,66 %
Platz 5
K+S
Wochenperformance: +1,05 %
Wochenperformance: +1,05 %
Platz 6
Uzin Utz
Wochenperformance: +26,04 %
Wochenperformance: +26,04 %
Platz 7
LEG Immobilien
Wochenperformance: +1,93 %
Wochenperformance: +1,93 %
Platz 8
flatexDEGIRO
Wochenperformance: +7,44 %
Wochenperformance: +7,44 %
Platz 9
HORNBACH Holding
Wochenperformance: -1,66 %
Wochenperformance: -1,66 %
Platz 10
Viscom
Wochenperformance: -7,12 %
Wochenperformance: -7,12 %
Platz 11
JDC Group
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 12
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