🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMHP Hotel AktievorwärtsNachrichten zu MHP Hotel
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 25/26

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 25/26
    Foto: LANXESS

    Insiderkäufe vom 15.06.26 bis 21.06.26

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    LANXESS Aktiengesellschaft
    		5 772,87 Tsd. 48,65 Tsd. Stk.
    MHP Hotel AG
    		1 390,00 Tsd. 300,00 Tsd. Stk.
    K+S Aktiengesellschaft
    		1 62,10 Tsd. 4,60 Tsd. Stk.
    Uzin Utz SE
    		3 48,13 Tsd. 750 Stk.
    LEG Immobilien SE
    		1 39,61 Tsd. 758 Stk.
    flatexDEGIRO SE
    		1 18,48 Tsd. 500 Stk.
    HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
    		1 14,21 Tsd. 180 Stk.
    Viscom SE
    		1 12,04 Tsd. 2,00 Tsd. Stk.
    JDC Group AG
    		1 10,13 Tsd. 455 Stk.

    Insiderverkäufe vom 15.06.26 bis 21.06.26

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Evotec SE
    		1 576,72 Tsd. 119,90 Tsd. Stk.
    Infineon Technologies AG
    		1 474,44 Tsd. 5,89 Tsd. Stk.
    MHP Hotel AG
    		1 390,00 Tsd. 300,00 Tsd. Stk.
    Elmos Semiconductor SE
    		1 333,90 Tsd. 1,90 Tsd. Stk.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Directors Dealings
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 25/26 In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     