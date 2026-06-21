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    Dividenden im Fokus

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    Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

    Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

    Dividenden im Fokus - Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Deutsche Bank nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Deutsche Bank gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,51 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +37,97 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,23 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Deutsche Bank investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +181,90 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Deutsche Bank verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,51 %.
    Mit +3,51 % Dividendenrendite bietet Deutsche Bank ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +37,97 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Deutsche Bank für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,51 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,23.
    Deutsche Bank weißt eine Marktkapitalisierung von 59,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,51 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Deutsche Bank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.06.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +1,17 % konnte die Deutsche Bank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,51 %, eine Investition von etwa 170.941 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,00 +47,06 % +3,51 %
    2025 0,680000 +51,11 % +2,69 %
    2024 0,450000 +50,00 % +2,84 %
    2023 0,300000 +50,00 % +3,07 %
    2022 0,200000 0,00 % +2,09 %

    Warum Deutsche Bank für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,51 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +37,97 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 9,23
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Deutsche Bank

    +1,17 %
    +13,33 %
    +16,74 %
    +23,82 %
    +27,24 %
    +223,16 %
    +181,90 %
    +141,96 %
    +15,08 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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    Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,33 %
    1 Monat +16,74 %
    3 Monate +23,82 %
    1 Jahr +27,24 %

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,46 Mrd. € wert.

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    Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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