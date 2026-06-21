Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz. Dividenden & passives Einkommen: Mit Deutsche Bank nachhaltige Einkommensströme aufbauen Deutsche Bank gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,51 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +37,97 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,23 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Deutsche Bank investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +181,90 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Deutsche Bank verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,51 %.

Mit +3,51 % Dividendenrendite bietet Deutsche Bank ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +37,97 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Deutsche Bank für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,51 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,23.

Deutsche Bank weißt eine Marktkapitalisierung von 59,46 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,51 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.