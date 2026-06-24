US-Rechenzentren im Visier - schränkt China den Indium-Export ein?

Indium entsteht überwiegend als Nebenprodukt der Zinkraffination. Es wird seit Jahren vor allem in Displays, Touchscreens, Lötmitteln und Speziallegierungen eingesetzt. Besonders bekannt ist Indiumzinnoxid, kurz ITO, das transparente und leitfähige Schichten ermöglicht. Ohne diese Schichten wären viele moderne Bildschirme, Smartphones und Flachbildschirme kaum denkbar.

Der Rohstoffkampf zwischen China und den USA könnte einen neuen, kaum beachteten Streitpunkt bekommen: Indium. Das silbrig glänzende Metall ist kein Massenrohstoff wie Kupfer, Aluminium oder Nickel. Doch seine Bedeutung für Hightech-Industrien wächst und damit auch sein geopolitischer Wert.

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Das unsichtbare Metall hinter dem KI-Boom

Doch inzwischen rückt ein neuer Einsatzbereich immer mehr in den Vordergrund: Indiumphosphid. Der Verbindungshalbleiter spielt eine wichtige Rolle bei optischen Hochgeschwindigkeitschips. Genau solche Bausteine werden für die Datenübertragung in modernen KI-Rechenzentren immer wichtiger. Je größer die KI-Modelle, je stärker die Rechenzentren miteinander vernetzt werden und je höher die Datenraten steigen, desto größer wird der Bedarf an leistungsfähigen optischen Komponenten.

Damit wird Indium zu einem Rohstoff, der weit über klassische Display-Anwendungen hinausreicht. Aus einem Nischenmetall wird plötzlich ein möglicher Engpass für die digitale Infrastruktur der Zukunft.

China zieht wohl die Zügel an

Nach Angaben von Reuters verschärft China die Kontrollen bei Indiumexporten. Das Metall selbst steht aber bislang nicht auf der chinesischen Exportkontrollliste. Allerdings wurde Indiumphosphid bereits im Februar 2025 in das Exportkontrollregime aufgenommen. Genau darin liegt die Brisanz: China könnte den Zugriff auf einen Rohstoff oder auf Vorprodukte erschweren, die für westliche Hightech-Lieferketten relevant sind.

Laut Reuters produziert China fast 70 Prozent des weltweiten Indiums. Diese Dominanz macht das Metall zu einem potenziellen Druckmittel. Käufer berichten laut der Nachrichten-Agentur von zunehmenden Prüfungen durch den chinesischen Zoll. Ein europäischer Käufer musste erstmals Informationen über Endabnehmer und deren Standort offenlegen. Ein großer nordamerikanischer Abnehmer berichtete von längeren Genehmigungszeiten. Statt eines Tages dauere der Prozess inzwischen mehrere Tage.

Bislang wurden laut Reuters keine Lieferungen blockiert. Dennoch wächst in der Branche die Sorge, dass die schärferen Prüfungen ein Vorbote für strengere Exportkontrollen sein könnten. Besonders sensibel ist dabei die mögliche Offenlegung der Endkunden. Denn solche Informationen können Staaten helfen, globale Lieferketten besser zu kartieren, Abhängigkeiten zu erkennen und Engpässe gezielt zu nutzen.

Für die USA kommt diese Entwicklung zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der Ausbau von KI-Rechenzentren verschlingt enorme Mengen an Chips, Netzwerktechnik, Strominfrastruktur und Spezialmaterialien. Wenn China bei wichtigen Vorprodukten die Kontrolle verschärft, könnte das nicht nur Lieferketten verlangsamen, sondern auch die Kosten für bestimmte Komponenten erhöhen.

Auch die US-Regierung scheint die Verwundbarkeit erkannt zu haben. Die Defense Logistics Agency veröffentlichte eine Ausschreibung zum Aufbau strategischer Indiumbestände. Geplant war demnach die Beschaffung von bis zu 403 Tonnen über einen Zeitraum von 3 Jahren. Das zeigt: Indium ist längst nicht mehr nur ein Thema für Spezialchemiker und Displayhersteller, sondern auch für Sicherheitspolitiker und Rohstoffstrategen.

Mögliche Profiteure: Die Suche nach Indium außerhalb Chinas

Für Anleger stellt sich nun eine einfache Frage: Wer könnte profitieren, wenn die Welt nach Indiumquellen außerhalb Chinas sucht?

Reine Indium-Aktien gibt es praktisch nicht. Das Metall fällt meist als Nebenprodukt in größeren Metall- und Recyclingprozessen an. Deshalb sind die aussichtsreicheren Kandidaten Unternehmen, die Zink, Spezialmetalle oder Recyclingmaterialien verarbeiten und dabei Zugang zu Indium haben.

Drei börsennotierte Namen rücken dabei besonders in den Fokus: Teck Resources, Umicore und Dowa Holdings.

Ein kanadischer Rohstoffkonzern mit Indium-Fantasie

Teck Resources ist vor allem als kanadischer Rohstoffkonzern bekannt. Das Unternehmen ist in Industriemetallen engagiert und betreibt mit Trail Operations in British Columbia einen der weltweit großen integrierten Zink- und Bleihüttenkomplexe. Genau dort liegt der Indium-Bezug.

Teck bezeichnet sich selbst als bedeutenden Produzenten von Spezialmetallen wie Germanium, Indium und Cadmium. Diese Metalle entstehen im Umfeld der Zink- und Bleiverarbeitung und können in Hightech-Anwendungen eine strategische Rolle spielen.

Für Anleger ist Teck deshalb interessant, weil der Konzern nicht nur ein klassischer Rohstoffwert ist, sondern auch ein indirekter Profiteur westlicher Bemühungen werden könnte, kritische Lieferketten außerhalb Chinas abzusichern. Sollte Indium stärker in den Fokus von Technologieunternehmen, Regierungen und strategischen Lagerhaltern rücken, könnte die Bedeutung der Trail-Anlage steigen.

Das macht Teck nicht zu einer reinen Indium-Wette. Der Konzern bleibt breit aufgestellt, und die Kursentwicklung hängt weiterhin stark von den großen Metallmärkten ab. Doch genau das kann auch ein Vorteil sein: Anleger erhalten keinen hochspekulativen Spezialwert, sondern einen etablierten Rohstoffkonzern mit zusätzlicher Fantasie durch kritische Metalle.

Der europäischer Spezialist für Recycling und hochreines Indium

Der zweite mögliche Profiteur ist Umicore. Der belgische Konzern ist vielen Anlegern vor allem durch Batteriematerialien, Recycling und Spezialmetalle bekannt. Im Zusammenhang mit Indium ist vor allem die Rolle als Produzent hochreiner Materialien interessant.

Umicore produziert hochreines Indium für Elektronikanwendungen und gewinnt es unter anderem aus Rückständen der ITO-Produktion zurück. Das passt perfekt zu einem Markt, in dem Recycling, Versorgungssicherheit und nicht-chinesische Lieferketten an Bedeutung gewinnen.

Gerade Europa hat ein strategisches Interesse daran, kritische Rohstoffe stärker aus Recyclingkreisläufen zu gewinnen. Indium eignet sich dafür besonders, weil es in Spezialanwendungen eingesetzt wird und in bestimmten industriellen Rückständen konzentriert vorkommen kann. Wenn China die Ausfuhrkontrollen weiter verschärft, könnten westliche Kunden verstärkt nach alternativen Quellen und Recyclingpartnern suchen.

Umicore wäre damit weniger ein Minenwert als ein Technologie- und Recycling-Play. Für Anleger ist das eine andere Art von Indium-Fantasie: nicht über die Förderung, sondern über Raffination, Rückgewinnung und hochreine Spezialprodukte.

Allerdings bleibt auch hier Vorsicht angebracht. Umicore hat in den vergangenen Jahren stark unter Druck gestanden, vor allem wegen Herausforderungen im Geschäft mit Batteriematerialien. Die Indium-Story allein dürfte den Konzern nicht neu bewerten. Sie kann aber ein zusätzlicher Baustein in einer breiteren Erholungsfantasie werden.

Japans Zink- und Recycling-Player mit Indium-Bezug

Dowa Holdings aus Japan ist der dritte Name in dieser Indium-Watchlist. Der Konzern ist in Metallverarbeitung, Recycling, Umwelttechnik und Elektronikmaterialien aktiv. Besonders wichtig ist die Tochter Akita Zinc, die als größter Zinkschmelzer Japans gilt.

Dowa verweist auf einen Prozess, mit dem Indium und andere wertvolle Ressourcen aus Erzen zurückgewonnen werden können. Als Hauptprodukte des Zinkschmelzgeschäfts nennt das Unternehmen neben Zink und Schwefelsäure ausdrücklich auch Indium.

Damit passt Dowa gut in die aktuelle Rohstoffdebatte. Japan ist traditionell stark in Spezialmaterialien, Elektronikchemie und industriellem Recycling. Gleichzeitig hat das Land ein großes Interesse daran, kritische Rohstoffe nicht vollständig von China abhängig zu machen. Dowa könnte daher von einer stärkeren Nachfrage nach stabilen asiatischen Lieferketten außerhalb Chinas profitieren.

Für Anleger ist Dowa allerdings ein komplexerer Wert. Der Indium-Bezug ist real, aber eingebettet in ein breites Konglomerat aus Metall-, Umwelt- und Elektronikmaterialgeschäften. Wer die Aktie kauft, setzt also nicht nur auf Indium, sondern auf einen japanischen Spezialmetall- und Recyclingkonzern mit zusätzlicher Rohstofffantasie.

Warum Indium jetzt wichtiger wird

Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie schnell sich scheinbar kleine Rohstoffmärkte in geopolitische Brennpunkte verwandeln können. Bei Gallium, Germanium und Seltenen Erden hat China bereits gezeigt, wie wirksam Exportkontrollen sein können. Indium könnte nun in dieselbe Kategorie rutschen.

Besonders brisant ist die Verbindung zum KI-Boom. Die USA und ihre Verbündeten investieren Milliarden in neue Rechenzentren. Doch diese Infrastruktur hängt nicht nur von Nvidia-GPUs, Stromanschlüssen und Kühlung ab. Sie braucht auch optische Netzwerke, Spezialchips, Verbindungshalbleiter und kritische Materialien.

Genau hier kommt Indium ins Spiel. Wenn Indiumphosphid für Hochgeschwindigkeitskomponenten wichtiger wird, steigt die strategische Bedeutung des Ausgangsmaterials. Und wenn China gleichzeitig fast 70 Prozent der weltweiten Indiumproduktion kontrolliert, entsteht ein klassischer Engpass.

Noch ist der Markt klein. Noch gibt es keine flächendeckenden Exportverbote für Indiummetall. Noch wurden laut Reuters keine Lieferungen blockiert. Doch Anleger wissen: An der Börse werden nicht nur Fakten gehandelt, sondern Erwartungen. Und die Erwartung einer möglichen Verknappung kann bei Rohstoffaktien schnell Fantasie auslösen.

Mein Tipp: Drei Aktien mit zusätzlicher Indium-Fantasie

China greift US-Rechenzentren nicht direkt an. Doch Peking erhöht offenbar den Druck auf eine Lieferkette, die für die nächste Generation der KI-Infrastruktur wichtig werden könnte. Indium ist klein, unscheinbar und vielen Anlegern unbekannt. Genau das macht den Rohstoff jetzt spannend.

Teck Resources bringt den klaren nordamerikanischen Bezug über seine Spezialmetallproduktion in Kanada mit. Umicore steht für europäische Raffination, Recycling und hochreine Indiumprodukte. Dowa Holdings bietet Zugang zu Japans Zink- und Spezialmetallkompetenz.

Keine dieser Aktien ist eine reine Indium-Wette. Doch alle drei besitzen jetzt zusätzliche Indium-Fantasie. Sollte China die Kontrollen weiter verschärfen, könnten die Unternehmen mit Produktions-, Raffinations- oder Recyclingkapazitäten außerhalb Chinas stärker in den Fokus rücken.

Für Anleger ist das eine klassische Frühphasen-Story: klein, riskant, aber strategisch hochspannend. Indium könnte vom kaum beachteten Nebenprodukt zum neuen Schlüsselmaterial im KI-Zeitalter werden.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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