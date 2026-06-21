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    Top-Artikel der Kalenderwoche 25/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 25/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Frank Thelen verkauft alle seine Bitcoins: Das ist der Grund!


    Frank Thelen zählte zu den bekanntesten Bitcoin-Befürwortern. Nun soll er alle seine Coins verkauft haben – sowohl privat als auch in seinen Fonds. Was ist da los?

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    Goldman: Die Zinsen bleiben oben – Kursziel für Gold knallhart gesenkt!


    Goldman Sachs senkte seine Prognose für den Goldpreis zum Jahresende um 500 US-Dollar, da man davon ausgeht, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinssätze im Jahr 2026 voraussichtlich nicht mehr senken wird. 

    SAP-Aktie: Das wird jetzt eine ganz enge Kiste!


    Nach einer heftigen Verlustserie steht die SAP-Aktie wieder einmal unmittelbar vor neuen Tiefs. Kann die nächste Verkaufslawine noch abgewendet werden?

    "Die Leiche ist nicht aufgetaucht": Michael Burry erhöht seine PayPal-Wette


    Während Milliarden weiter in KI-Aktien fließen, stockt Michael Burry ausgerechnet PayPal auf. Der "Big Short"-Investor hält die Aktie für massiv unterschätzt.

    LNG-Bombe ab 2027: EU trifft Europas Gasriesen ins Mark


    Ab 2027 kappt Brüssel russisches LNG radikal: Auch Weiterverkäufe ins Ausland werden tabu – Total, Naturgy und SEFE droht die Vertragsfalle.

    Zentralbanken holen ihr Gold nach Hause und sind weiter hungrig


    Immer mehr Zentralbanken lagern ihre Goldreserven im eigenen Land statt im Ausland, da sie angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen mit weiteren Käufen des sicheren Anlagehafens Gold rechnen.

    Nach 2 Tagen an der Börse: SpaceX kauft sich Anthropic-Konkurrenten Cursor


    Kaum ist die Aktie an der Börse, greift SpaceX schon wieder tief in die Tasche. Das KI-Coding-Startup Cursor wechselt für eine gewaltige Summe den Besitzer.

    Bayer greift nach dem nächsten Blockbuster – Aktie zieht an


    Bayer greift nach einem Milliarden-Hoffnungsträger für Augenleiden. Doch PER-001 ist noch nicht zugelassen – gelingt der nächste große Coup?

    SpaceX-IPO & Fed-Schock: Kippt jetzt die Börsenrallye?


    Ist die Rallye an der Börse nach dem Iranabkommen erstmal in Sicherheit? Das wird sich zeigen, zumal diese Woche die Fed-Sitzung ihren Schatten vorauswirft.

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