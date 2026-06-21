Top-Artikel der Kalenderwoche 25/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Frank Thelen zählte zu den bekanntesten Bitcoin-Befürwortern. Nun soll er alle seine Coins verkauft haben – sowohl privat als auch in seinen Fonds. Was ist da los?

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Goldman Sachs senkte seine Prognose für den Goldpreis zum Jahresende um 500 US-Dollar, da man davon ausgeht, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinssätze im Jahr 2026 voraussichtlich nicht mehr senken wird.

Nach einer heftigen Verlustserie steht die SAP-Aktie wieder einmal unmittelbar vor neuen Tiefs. Kann die nächste Verkaufslawine noch abgewendet werden?

Während Milliarden weiter in KI-Aktien fließen, stockt Michael Burry ausgerechnet PayPal auf. Der "Big Short"-Investor hält die Aktie für massiv unterschätzt.

Ab 2027 kappt Brüssel russisches LNG radikal: Auch Weiterverkäufe ins Ausland werden tabu – Total, Naturgy und SEFE droht die Vertragsfalle.

Immer mehr Zentralbanken lagern ihre Goldreserven im eigenen Land statt im Ausland, da sie angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen mit weiteren Käufen des sicheren Anlagehafens Gold rechnen.

Kaum ist die Aktie an der Börse, greift SpaceX schon wieder tief in die Tasche. Das KI-Coding-Startup Cursor wechselt für eine gewaltige Summe den Besitzer.

Bayer greift nach einem Milliarden-Hoffnungsträger für Augenleiden. Doch PER-001 ist noch nicht zugelassen – gelingt der nächste große Coup?

Ist die Rallye an der Börse nach dem Iranabkommen erstmal in Sicherheit? Das wird sich zeigen, zumal diese Woche die Fed-Sitzung ihren Schatten vorauswirft.