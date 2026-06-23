Über Geschmack lässt sich streiten - Snaps AR-Brille ein modischer Totalausfall?

Für Snap kommt die Kritik zu einem heiklen Zeitpunkt. Das Unternehmen versucht seit Jahren, sich breiter aufzustellen und nicht nur vom Werbegeschäft der Snapchat-App abhängig zu sein. Augmented Reality gilt bei Snap als Zukunftsfeld. Doch genau diese Zukunftswette wirkt für einige Beobachter nun wie ein teurer Fehlgriff.

Der nächste große Hardware-Wurf von Snap sorgt nicht für Begeisterung, sondern für Hohn und Spott. Kaum hatte CEO Evan Spiegel die neue Augmented-Reality-Brille Specs vorgestellt, kam scharfe Kritik aus dem Markt. Besonders deutlich wurde Investor Ross Gerber, der das Design der Brille attackierte und die Produktstrategie des Snapchat-Konzerns infrage stellte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Viel Technik, aber ein hoher Preis und ein gewöhnungsbedürftiges Aussehen

Die neue Specs-Brille kostet 2.195 US-Dollar. Vorbestellungen nimmt Snap gegen eine rückzahlbare Anzahlung von 200 US-Dollar entgegen. Ausgeliefert werden soll das Gerät ab Herbst 2026 zunächst in den USA, Großbritannien und Frankreich. Damit positioniert sich Snap preislich unter Apples Vision Pro (3.499 $) , aber deutlich über den Smart Glasses von Meta (224 $).

Snap selbst präsentiert Specs als einen Schritt in Richtung einer neuen Computerplattform. Die Brille soll digitale Inhalte direkt in die reale Umgebung einblenden, Handbewegungen erkennen und ohne zusätzliche Steuergeräte funktionieren. Zwei Snapdragon-Prozessoren übernehmen die Rechenarbeit: einer für Computer Vision, der andere für immersive AR-Anwendungen.

Nach Unternehmensangaben bietet Specs bis zu 4 Stunden Akkulaufzeit bei gemischter Nutzung. Das Ladecase soll mehrere zusätzliche Ladungen ermöglichen und die Gesamtnutzungsdauer auf bis zu 20 Stunden erhöhen. Das Sichtfeld beträgt 51 Grad. Snap vergleicht das Erlebnis mit einem großen Bildschirm, der virtuell im Raum erscheint.

Auf dem Papier klingt das ambitioniert. Für Verbraucher ist aber eine andere Frage entscheidend: Wer bezahlt mehr als 2.000 US-Dollar für eine Brille, deren Alltagstauglichkeit erst bewiesen werden muss?

Genau an diesem Punkt setzt die Kritik an. Die Technologie mag fortschrittlich sein, doch der Markt für AR-Brillen ist noch jung, teuer und schwer vorhersehbar. Selbst größere Konzerne wie Meta und Apple kämpfen damit, aus Mixed-Reality- und AR-Geräten ein Massenprodukt zu machen.

Ross Gerber zerlegt das Design

Besonders scharf fiel die Reaktion von Ross Gerber aus. Der Chef von Gerber Kawasaki griff auf X das Produktdesign an und schrieb über Evan Spiegels Team: "Traurig, dass niemand, der für Evan arbeitet, ihm die Wahrheit sagt. Niemand wird diese Brille jemals tragen. Grauenhaftes Produktdesign." Die Aussage wurde aus dem Englischen übersetzt.

Gerber verstärkte damit die Kritik von Shay Boloor, Chefmarktstratege von Futurum Equities. Boloor hatte Spiegels Präsentation ebenfalls auf X kommentiert und die Vorstellung als Beispiel dafür gewertet, warum ein Social-Media-Unternehmen in einem starken Tech-Bullenmarkt massiv an Wert verlieren könne.

Die Botschaft ist klar: Investoren zweifeln nicht nur am Design, sondern am gesamten Hardware-Narrativ. Snap will beweisen, dass die nächste Plattform nach dem Smartphone aus dem eigenen Haus kommen kann. Kritiker sehen dagegen ein teures Nischenprodukt, das kaum zum finanziellen Profil des Unternehmens passt.

Hardware bleibt für Snap ein riskantes Feld

Schon frühere Versuche mit Spectacles konnten den großen Durchbruch nicht liefern. Zwar hat Snap im Bereich Augmented Reality viel Know-how aufgebaut, Millionen Nutzer an AR-Filter gewöhnt und eine starke Entwicklerbasis für Lenses geschaffen. Doch zwischen spielerischen Smartphone-Effekten und einer teuren Computerbrille für den Alltag liegt ein gewaltiger Unterschied.

Snaps Kerngeschäft steht weiter unter Druck. Der Wettbewerb um digitale Werbebudgets bleibt hart, Meta und TikTok dominieren große Teile der Aufmerksamkeit, und die Aktie hat seit den Hochs massiv an Wert verloren. In dieser Lage wirkt ein 2.195-US-Dollar-Gerät wie eine Wette, die entweder neue Fantasie bringt oder weitere Zweifel an der Kapitaldisziplin auslöst.

Dabei ist die Idee hinter Specs nicht grundsätzlich abwegig. Wenn AR-Brillen eines Tages leichter, günstiger und sozial akzeptierter werden, könnten sie tatsächlich eine wichtige Rolle im nächsten Computerzyklus spielen. Die Frage ist nur, ob Snap der richtige Konzern ist, um diesen Markt zu erobern und ob dieses Produkt zur richtigen Zeit kommt.

Der Vergleich mit Meta wird gefährlich

Besonders problematisch ist der Preisvergleich mit Meta. Die Ray-Ban-Smart-Glasses von Meta sind deutlich günstiger, weniger ambitioniert, aber näher am Alltag. Sie setzen nicht auf vollwertige AR, sondern auf Kamera, Audio, KI-Funktionen und ein bekanntes Brillendesign. Genau das könnte sich im Massenmarkt als Vorteil erweisen.

Snap geht mit Specs den schwierigeren Weg. Das Unternehmen will mehr Technik in ein tragbares Gerät packen und damit eine neue Kategorie besetzen. Doch je höher der Anspruch, desto größer die Gefahr, dass Gewicht, Optik, Preis und Nutzen nicht zusammenpassen.

Für ein Unternehmen mit begrenzteren Ressourcen als Apple, Meta oder Google ist das ein riskantes Spiel. Snap muss nicht nur Entwickler überzeugen, sondern auch Kunden, Investoren und Partner. Und es muss erklären, warum gerade eine Social-Media-Firma die Zukunft des räumlichen Computers bauen soll.

Vision oder Verzettelung?

Die neue Brille zeigt, wie groß Spiegels Ambition bleibt. Snap will nicht nur eine App sein, sondern eine Plattform für Kamera, Kommunikation, KI und Augmented Reality. Das ist strategisch nachvollziehbar. Doch an der Börse zählt nicht nur Vision, sondern auch Umsetzung.

Ein hoher Preis, ein umstrittenes Design und harte Kritik prominenter Marktbeobachter sind kein idealer Start. Sollte Specs bei Entwicklern und frühen Anwendern gut ankommen, könnte das Produkt dennoch langfristige Fantasie erzeugen. Bleibt die Nachfrage dagegen schwach, dürfte die Brille schnell als weiteres Beispiel für Snaps schwierige Hardware-Historie gelten.

Mein Tipp: Specs muss mehr liefern als Zukunftsmusik

Snaps neue AR-Brille ist technisch ambitioniert, aber kommerziell schwer einzuschätzen. Der Preis von 2.195 US-Dollar setzt die Hürde hoch, das Design polarisiert, und die Kritik aus dem Markt fällt ungewöhnlich scharf aus.

Für CEO Evan Spiegel ist Specs mehr als ein Gadget. Es ist ein Beweisstück für seine These, dass Computing künftig stärker über Kameras, Brillen und Augmented Reality laufen wird. Doch genau daran misst die Börse Snap jetzt.

Geht die Wette auf, könnte Specs dem Konzern neue Hardware- und Plattformfantasie liefern. Scheitert sie, wird aus der Brille schnell ein Symbol für strategische Verzettelung. Nach Gerbers Attacke steht fest: Der Markt schaut bei Snap nicht nur auf die Technik, sondern vor allem auf die Frage, ob dieses Produkt wirklich jemand tragen will.

Für mich reiht sich die Brille in die Reihe der nächsten Fehlschläge bei AR-Brillen ein. Tim Cook wollte sich bei Apple mit der Visions-Brille ein Denkmal setzen, ähnlich wie Steve Jobs mit dem iPhone. Aber der Schuss ging deutlich nach hinten los und führte dazu, dass Apple beim deutlich wichtigeren Thema KI den Anschluss verloren hat.

Es ist immer schwierig, wenn Konzerne außerhalb ihrer Kernkompetenz versuchen, weitere Standbeine aufzubauen. Hier gibt es eigentlich kaum einen Mittelweg. Entweder das Produkt schlägt ein oder es wird ein Flop. Bei der neuen AR-Brille Specs von Snap dürfte es sich meiner Meinung nach, nicht nur um einen optischen Flop handeln. Anleger sollten die Aktie weiterhin meiden.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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