SUVs ausser Mode? Werden Renault und Stellantis bald Europas führende Autobauer?

Plötzlich wirkt ausgerechnet der Kleinwagen wie die radikalere Antwort auf den Elektroboom. Jahrelang haben Autobauer ihre Batterien in immer größere SUVs gepackt, weil sich dort höhere Preise, dickere Margen und große Akkus leichter rechtfertigen ließen. Für enge Straßen in den großen europäischen Metropolen war das selten ideal – für die Klimabilanz auch nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Renault hat es verstanden!

Gerade der französische Autobauer wirkt dabei derzeit mutiger als viele deutsche Hersteller. Während Volkswagen lange mit großen ID-Modellen und Softwareproblemen haderte, besetzt Renault mit dem R5 E-Tech und dem Twingo E-Tech emotional aufgeladene Kleinwagen-Segmente. Die Franzosen setzen nicht nur auf Reichweite und Technikdaten, sondern auf Nostalgie, Design und bezahlbare Alltagstauglichkeit.

Warum der Twingo mehr ist als ein Stadtauto

Der neue Renault Twingo E-Tech ist klein, auffällig und bewusst nicht wie ein geschrumpfter SUV gestaltet. Seine runden Scheinwerfer erinnern an frühere Twingo-Generationen, die Farbe Mango-Gelb verstärkt den verspielten Charakter. Genau darin liegt ein Teil der Strategie: Renault will Elektroautos bauen, die nicht nur vernünftig sind, sondern Sympathie erzeugen.

Technisch ist der Twingo kein Langstreckenmonster. Die Batterie kommt auf 27,5 Kilowattstunden, die Reichweite liegt bei bis zu 263 Kilometern. Für Pendler, Familienfahrten, Stadtverkehr und den täglichen Weg zur Arbeit reicht das. Für die große Urlaubsreise braucht es mehr Ladeplanung. Doch genau diese Beschränkung ist Teil des Konzepts: weniger Batterie, weniger Gewicht, niedrigere Kosten.

Günstig wird der neue Trumpf beim Autobau

Der Preis ist entscheidend. In Frankreich startet der Twingo E-Tech bei 19.490 Euro vor Förderungen. Damit wird Elektromobilität wieder näher an jene Käufer gebracht, die sich keinen 50.000-Euro-SUV leisten wollen oder leisten können. Das ist der Punkt, an dem Renault den deutschen Autobauern voraus sein könnte: Die Marke macht den kleinen Stromer nicht zum Verzichtsauto, sondern zum emotionalen Einstiegsmodell.

Renaults Designchef Laurens van den Acker bringt die Stoßrichtung auf den Punkt. Große elektrische SUVs würden die Welt nicht retten, sagte er sinngemäß. Nötig seien mehr kleine Elektroautos, die beliebt werden könnten. Das ist nicht nur ein ökologisches Argument, sondern auch ein industriepolitisches.

Die SUV-Wette bekommt Risse

Der SUV-Boom hat den Herstellern hohe Margen gebracht. Größere Autos lassen sich teurer verkaufen, bieten Platz für größere Batterien und vermitteln vielen Kunden Sicherheit und Komfort. Doch die Kehrseite wird immer offensichtlicher. Große Elektroautos brauchen mehr Material, mehr Energie und mehr Fläche. Sie sind schwerer, belasten Straßen stärker und lösen in engen Städten kein Platzproblem.

Für die Umweltbilanz ist das entscheidend. Ein elektrischer SUV stößt im Betrieb zwar keine Abgase aus, doch seine Herstellung verursacht wegen größerer Batteriepakete und höherer Materialmengen mehr Emissionen als ein kleineres Elektroauto. Wer vom kleinen Benziner direkt in einen schweren Elektro-SUV wechselt, macht zwar einen Fortschritt – aber keinen maximalen.

Kleine E-Autos könnten diesen Widerspruch auflösen. Sie sind günstiger, leichter und passender für den Alltag vieler europäischer Kunden. Die meisten Fahrten sind kurz. Viele Haushalte brauchen keinen riesigen Akku, sondern ein bezahlbares Auto für Stadt, Umland, Schule, Einkauf und Pendelstrecke.

Genau deshalb könnte der Markt kippen. Nicht sofort, nicht vollständig, aber spürbar. Wenn kleine Elektroautos attraktiv genug werden, müssen große SUVs erstmals wieder stärker um ihre Selbstverständlichkeit kämpfen.

Deutsche Hersteller geraten unter Zugzwang

Volkswagen hat den Trend erkannt, aber spät. Der ID. Polo soll die Lücke im unteren Elektrosegment schließen. Cupra bringt mit dem Raval ein sportlicheres Schwestermodell. Beide werden auf einer gemeinsamen Plattform gebaut, die im Volkswagen-Konzern Milliardeninvestitionen erfordert hat. Das zeigt, wie schwierig der Weg zum günstigen Elektroauto ist.

Die Herausforderung liegt nicht nur in der Batterie. Kleinwagen haben weniger Raum für Sicherheitstechnik, Elektronik, Komfortfunktionen und Crashstruktur. Gleichzeitig erwarten Kunden heute Assistenzsysteme, Touchscreens, Konnektivität und ordentliche Reichweite. Die Kosten lassen sich nicht einfach im gleichen Maß schrumpfen wie die Karosserie.

Renault scheint hier früher eine klare Antwort gefunden zu haben. Beim Twingo wurde die Entwicklungszeit massiv verkürzt. Zudem reduzierte der Konzern die Zahl der Teile deutlich. Ein Teil der Ingenieursarbeit wurde in China erledigt, um Tempo und Kosten zu drücken. Das ist unbequem für europäische Industriepolitiker, zeigt aber, wie hart der Wettbewerb geworden ist.

Für deutsche Hersteller ist das eine Warnung. Wer zu lange auf große, teure Elektroautos setzt, überlässt den bezahlbaren Massenmarkt anderen. Genau dort entscheidet sich aber, ob Elektromobilität wirklich in der Breite ankommt.

Chinas Autobauer warten schon

Noch größer wird der Druck durch chinesische Hersteller. BYD ist längst nicht mehr nur ein Herausforderer, sondern einer der weltweit führende Elektroautobauer. Mit Modellen wie dem Dolphin Surf zielt der Konzern direkt auf das günstige Stadtauto-Segment. Leapmotor ist über Stellantis in Europa präsent und bringt mit dem T03 ebenfalls ein kleines Elektroauto auf die Straße.

Das ist für europäische Hersteller gefährlich. China kann Elektroautos oft günstiger produzieren, verfügt über starke Batterielieferketten und hat in vielen Segmenten enorme Skalenvorteile. Europäische Marken können sich deshalb nicht allein auf Tradition, Design oder Händlernetze verlassen. Sie müssen preislich näher an die chinesische Konkurrenz heranrücken.

Gleichzeitig versucht die EU, die eigene Industrie zu schützen. Zölle auf chinesische Elektroautos sollen Wettbewerbsverzerrungen abfedern. Neue Regeln rund um europäische Produktion könnten Hersteller zusätzlich dazu bewegen, stärker innerhalb Europas zu bauen. Für den Standort Europa wäre das positiv, weil neue Werke, Investitionen und Arbeitsplätze entstehen könnten.

Doch für Käufer kann es auch bedeuten: Kleine Elektroautos bleiben teurer, als sie es ohne industriepolitische Schutzmechanismen wären. Der Kampf um den bezahlbaren E-Flitzer wird deshalb nicht nur auf der Straße entschieden, sondern auch in Brüssel, Berlin, Paris und Peking.

Können kleine E-Autos den SUVs wirklich den Rang ablaufen?

Die entscheidende Frage lautet nicht, ob SUVs verschwinden. Das werden sie nicht. Viele Kunden wollen hohe Sitzpositionen, viel Platz und große Reichweiten. Familien, Vielfahrer und Dienstwagenkunden werden weiter große Modelle kaufen.

Doch der Wachstumsimpuls könnte sich verschieben. Kleine Elektroautos haben mehrere Vorteile auf ihrer Seite: Sie passen besser in europäische Städte, sie brauchen kleinere Batterien, sie lassen sich günstiger laden und sie können bei sinkenden Zellkosten endlich zu Preisen angeboten werden, die nicht nur Premiumkunden erreichen.

Der Twingo zeigt, wie diese neue Logik aussieht. Nicht maximale Reichweite steht im Mittelpunkt, sondern ausreichende Reichweite zu einem niedrigeren Preis. Nicht SUV-Optik dominiert, sondern Charakter. Nicht Größe wird verkauft, sondern Alltagstauglichkeit.

Genau das könnte den Markt verändern. Wenn Käufer erkennen, dass ein kleiner E-Flitzer für 80 Prozent ihrer Fahrten reicht, verliert der große SUV einen Teil seiner Aura. Dann wird nicht mehr automatisch das größere Auto als das bessere Auto wahrgenommen.

Renault setzt auf Charme, nicht nur auf Technik

Der vielleicht wichtigste Unterschied liegt im Design. Viele Elektroautos der vergangenen Jahre wirkten wie rollende Technologieversprechen: glatt, schwer, teuer, oft austauschbar. Renault versucht mit Twingo und R5, das Elektroauto wieder emotionaler zu machen. Alte Namen, sympathische Formen, kräftige Farben und ein klarer Stadtfokus sollen den Einstieg erleichtern.

Das ist clever. Gerade im Kleinwagensegment zählen Preis und Verbrauch, aber eben auch Identifikation. Ein Auto wie der Twingo muss nicht alles können. Es muss bezahlbar sein, praktisch wirken und Lust machen. Diese Mischung hat Renault im Moment besser getroffen als viele Wettbewerber.

Es könnte sich ein neuer Kampfplatz öffnet. Wer das günstige Elektroauto beherrscht, kann Stückzahlen gewinnen, CO2-Ziele erreichen und chinesischen Rivalen etwas entgegensetzen. Wer dagegen nur teure SUVs verkauft, bleibt abhängig von wohlhabenden Käufern und Firmenwagenkunden.

Mein Tipp: Der kleine E-Flitzer wird immer beliebter

Renault hat den Nerv der Zeit getroffen. Der neue Twingo E-Tech steht für eine Gegenbewegung zum immer größeren, schwereren und teureren Elektro-SUV. Er ist nicht perfekt, seine Reichweite bleibt begrenzt, und Langstreckenfahrer werden andere Modelle wählen. Doch genau diese Beschränkung macht ihn glaubwürdig: Er ist ein Stadtauto für Europa, nicht ein SUV im Kleinformat.

Volkswagen, Cupra, Citroën, Peugeot, Mini und Fiat ziehen nach. Chinesische Hersteller wie BYD und Leapmotor erhöhen zusätzlich den Druck. Damit entsteht ein neues Rennen im Elektroautomarkt: Wer baut den kleinen Stromer, der bezahlbar, attraktiv und alltagstauglich genug ist, um Millionen Käufer zu überzeugen?

Die Antwort ist offen. Sicher ist nur: Die SUV-Dominanz bekommt erstmals ernsthafte Konkurrenz von unten. Und Renault hat sich früh in eine Position gebracht, in der die Franzosen den deutschen Autobauern etwas voraus haben könnten – den Mut, das Elektroauto wieder kleiner, günstiger und sympathischer zu machen.

Die europäischen Auto-Aktien liegen gerade am Boden. Erst vergangene Woche hatte BMW mit einer Gewinnwarnung die Branche weiter unter Druck gesetzt. Anleger, die auf ein Comeback der E-Kleinwagen setzen möchten, sind bei Stellantis, mit den Marken Fiat, Citroen und Peugeot, vielleicht noch ein kleines bisschen besser aufgehoben, als bei Renault. Insgesamt sind beide Aktien aber die beste Möglichkeit den Trend zum kleinen E-Flitzer zu spielen.

Danach kommt VW ins Spiel, sobald die neuen Modelle auf dem deutschen Markt erhältlich sind. BMW hat mit dem E-Mini ein deutlich teurere Variante im Angebot und bei Mercedes reicht die 50 prozentige Beteiligung an Smart auch nicht aus, um bei E-Kleinwagen großartig zu punkten. Daher müssen sich besonders BMW und Mercedes eine neue Strategie einfallen lassen, wenn der E-Kleinwagen auf einmal beliebter wird als der SUV.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!