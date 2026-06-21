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    Schwesig

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    Steuer-Entlastung für Gastronomie soll bleiben

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwesig: 7 Prozent MwSt entlastet Gastgewerbe
    • Schnitzer kritisiert 3,4 Mrd Kosten und Ketten
    • Insolvenzen steigen, MwSt auf Speisen 7 Prozent
    Schwesig - Steuer-Entlastung für Gastronomie soll bleiben
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat Forderungen der "Wirtschaftsweisen" Monika Schnitzer nach Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie widersprochen. "Der reduzierte Mehrwertsteuersatz ist eine wichtige Entlastung für das Hotel- und Gaststättengewerbe", sagte die SPD-Politikerin. Er gleiche die steigenden Personal- und Energiekosten und fehlende Nachfrage aus.

    Schwesig: Das ständige Hin und Her verunsichert

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    "Die fast täglich neuen Vorschläge und das ständige Hin und Her auf Bundesebene verunsichern die Menschen und die Wirtschaft", sagte Schwesig. Mecklenburg-Vorpommern stehe weiterhin zum reduzierten Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie. Das Gastgewerbe gilt nach Angaben des Branchenverbands Dehoga mit etwa 3,5 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 55.000 Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern als Leitökonomie.

    Schnitzer verweist dagegen auf die Kosten der Steuerentlastung. "Die kostet rund 3,4 Milliarden Euro pro Jahr und rettet, soweit wir wissen, nicht wie versprochen die Landgasthäuser", sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung dem "Spiegel". Stattdessen profitierten Ketten wie McDonald's und Burger King. "Das ist eine der überflüssigsten Subventionen seit langem."

    Seit Jahresbeginn nur 7 Prozent Mehrwertsteuer

    Die Insolvenzen in der Branche sind laut einer Auswertung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform im Jahr 2025 zum vierten Mal in Folge gestiegen. Um die Gastronomie zu entlasten, wurde die Mehrwertsteuer für Speisen zu Jahresbeginn von 19 auf 7 Prozent gesenkt./klm/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie

    Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 244,2 auf Tradegate (19. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um -1,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von McDonald's bezifferte sich zuletzt auf 173,51 Mrd..

    McDonald's zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 334,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +24,90 %/+49,47 % bedeutet.





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