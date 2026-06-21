Wadephul warnt vor Maut-Regelungen für Straße von Hormus

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul warnt vor einer möglichen Maut-Regelung für die Straße von Hormus nach dem Ende des Iran-Kriegs. Der für die weltweite Energieversorgung wichtige Seeweg müsse wieder frei passierbar sein - dies sei ein Prinzip des Seevölkerrechts, forderte der CDU-Politiker bei einem Bürgerforum im Auswärtigen Amt während des Tags der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin.

In der Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran gebe es unklare Formulierungen, "wo man zumindest mal eine kleine Skepsis haben muss, ob das wirklich hundertprozentig garantiert ist", sagte Wadephul. Die Bundesregierung werde auf die freie Befahrbarkeit der Straße von Hormus sehr viel Wert legen und dies auch bei der Frage berücksichtigen, ob, wann und wie man Sanktionen gegen den Iran aufhebe. "Wenn das geschieht, glaube ich, kann sich der Ölpreis relativ schnell normalisieren", ergänzte er.