Zigaretten bald unbezahlbar? Der Staat greift Rauchern noch tiefer in die Tasche

Es ist einer dieser Sätze, den viele Raucher schon einmal gesagt haben: Wenn eine Packung Zigaretten mehr als 10 Euro kostet, höre ich auf. Diese psychologische Schmerzgrenze hat zwar schon bei 10 DM nicht gezogen, aber jetzt kommt die nächste Chance in Euro. Rauchen könnte in Deutschland noch einmal deutlich teurer werden.

Muss man Zigaretten-Hersteller bald in die Kategorie Luxusgüterproduzent einordnen? Nach Plänen des Bundesfinanzministeriums soll Rauchen in Deutschland ab 2027 schrittweise deutlich kostspieliger werden. Eine 20er-Packung Zigaretten könnte im Durchschnitt von rund 8,80 Euro im Jahr 2027 auf etwa 11,40 Euro im Jahr 2030 steigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nicht nur Rauchern geht es an die Geldbörse

Grundlage ist ein Entwurf zur Erhöhung der Tabaksteuer, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach würde der Steueranteil am Päckchenpreis von rund 4,40 Euro auf 5,75 Euro steigen. Betroffen wären nicht nur klassische Zigaretten, sondern auch andere gängige Tabakprodukte.

Gesundheitsschutz und Haushaltslöcher

Offiziell verfolgt die Bundesregierung mit der Maßnahme 2 Ziele: weniger Rauchen und mehr Geld für den Staat. Ein Sprecher des Finanzministeriums erklärte auf Anfrage, der Entwurf diene "auch dem Schutz der öffentlichen Gesundheit und steht im Einklang mit dem Ziel, die Raucherquote von Jugendlichen und Erwachsenen zu senken".

Zugleich geht es um Milliarden für den Bundeshaushalt. Der Sprecher verwies darauf, dass es eine zentrale Aufgabe sei, den Haushalt zu konsolidieren und dafür die Einnahmeseite zu stärken. "Dazu gehört unter anderem, die Tabaksteuer zu erhöhen."

Die erwarteten Mehreinnahmen sind erheblich. Laut Entwurf rechnet das Ministerium für 2027 mit einem Plus von rund 756 Millionen Euro. 2028 sollen es bereits 1,6 Milliarden Euro sein, 2029 rund 2,5 Milliarden Euro und 2030 schließlich rund 3,6 Milliarden Euro.

Der Staat verdient längst kräftig mit

Die Tabaksteuer ist für den Staat seit Jahren eine stabile Einnahmequelle. Zwischen 2011 und 2023 bewegten sich die Einnahmen laut Entwurf in einer Spanne von 14,1 Milliarden bis 14,9 Milliarden Euro. 2024 stiegen sie demnach auf 15,6 Milliarden Euro, 2025 sogar auf 17,4 Milliarden Euro.

Das zeigt: Trotz höherer Preise und jahrelanger Warnkampagnen bleibt Tabak für den Fiskus ein verlässliches Geschäft. Genau darin liegt die politische Spannung. Einerseits soll Rauchen unattraktiver werden, andererseits liefern Raucher dem Staat jedes Jahr Milliardeneinnahmen.

Die 10-Euro-Grenze wird fallen

Lange galt der Preis von 10 Euro pro Packung als rote Linie. Viele Raucher sagten sich: Spätestens dann ist Schluss. Doch wie so oft bei Gewohnheiten verschiebt sich die Schmerzgrenze Stück für Stück. Erst wird die Packung kleiner, dann der Preis höher, dann der Kauf seltener – aber der endgültige Ausstieg bleibt für viele aus.

Mit einem möglichen Durchschnittspreis von 11,40 Euro im Jahr 2030 würde Rauchen endgültig in eine neue Preisregion rutschen. Wer täglich eine Packung konsumiert, käme bei diesem Preis auf rechnerisch mehr als 4.160 Euro im Jahr. Das ist kein Kleingeld mehr, sondern für viele Haushalte ein spürbarer Kostenblock.

Deutschland ist noch vergleichsweise billig

Gesundheitspolitiker fordern schon länger höhere Preise für Tabakprodukte. Der Grund: Teurere Zigaretten gelten als ein Instrument, um besonders junge Menschen vom Einstieg ins Rauchen abzuhalten. Deutschland galt im westeuropäischen Vergleich bislang als relativ günstiges Raucherland.

Nach Angaben des Deutschen Zigarettenverbands kostete eine 20er-Packung in Deutschland 2024 durchschnittlich 7,33 Euro. In Frankreich lag der Preis damals schon bei 12,07 Euro. Die geplante Erhöhung würde Deutschland also stärker an Nachbarländer mit deutlich höheren Tabakpreisen heranführen.

Was bedeutet das für BAT und Imperial Brands?

Für Zigarettenproduzenten wie British American Tobacco und Imperial Brands ist eine höhere Tabaksteuer zunächst kein einfacher Gegenwind, aber auch kein automatischer Gewinnbringer. Die Branche lebt seit Jahren davon, sinkende Absatzmengen durch höhere Preise auszugleichen. Genau das ist der Kern des Tabakmodells: Weniger verkaufte Zigaretten, aber höhere Erlöse je Packung.

Kurzfristig kann eine Steuererhöhung den Konzernen sogar helfen, eigene Preiserhöhungen leichter am Markt durchzusetzen. Wenn der Endpreis ohnehin steigt, fällt es Konsumenten oft schwerer zu unterscheiden, welcher Teil davon auf den Staat und welcher Teil auf den Hersteller entfällt. Für große Anbieter mit starken Marken ist das ein Vorteil. Sie können versuchen, höhere Kosten weiterzugeben und ihre Margen zu schützen.

Langfristig steigt jedoch das Risiko. Je teurer die Packung wird, desto größer wird der Druck auf den legalen Absatz. Raucher könnten weniger konsumieren, auf günstigere Marken ausweichen, Tabak im Ausland kaufen oder zu Alternativen wie E-Zigaretten, Tabakerhitzern und Nikotinbeuteln wechseln. Für klassische Zigarettenhersteller ist das ein strukturelles Problem.

British American Tobacco ist dabei breiter aufgestellt und treibt Produkte jenseits der klassischen Zigarette seit Jahren voran. Dazu gehören etwa Vapes, Nikotinbeutel und Tabakerhitzer. Für BAT ist die Steuererhöhung in Deutschland deshalb vor allem ein weiteres Signal, dass das traditionelle Zigarettengeschäft politisch unter Druck bleibt.

Imperial Brands dürfte eine solche Entwicklung besonders aufmerksam verfolgen. Der Konzern ist in Europa stark vertreten und steht ohnehin unter Druck, Marktanteile in wichtigen Märkten zu verteidigen. Höhere Preise können zwar die Erlöse stützen, sie können aber zugleich den Wettbewerb im unteren Preissegment verschärfen. Gerade preissensible Raucher könnten bei weiter steigenden Packungspreisen schneller zu günstigeren Alternativen greifen.

Für Anleger heißt das: Die Tabaksteuererhöhung ist nicht per se schlecht für BAT und Imperial Brands. Kurzfristig spricht viel dafür, dass die Hersteller einen Teil der Belastung über höhere Preise weiterreichen können. Langfristig bleibt aber der Trend eindeutig: Das klassische Zigarettengeschäft wird politisch unattraktiver, regulatorisch riskanter und vom Volumen her schwieriger.

Für Tabakkonzerne wird der Markt schwieriger

Auch für die Tabakindustrie insgesamt ist der Schritt heikel. Höhere Preise können kurzfristig Umsätze stützen, belasten aber langfristig die Absatzmengen. Besonders junge Konsumenten könnten durch steigende Einstiegspreise abgeschreckt werden. Gleichzeitig wächst der Druck auf Hersteller, Alternativen wie Tabakerhitzer, Nikotinbeutel oder andere Produkte stärker zu vermarkten.

Für Anleger bleibt die Branche damit ein zweischneidiges Thema. Tabakkonzerne sind traditionell für hohe Margen, robuste Cashflows und starke Ausschüttungen bekannt. Doch politische Regulierung, Gesundheitskampagnen und Steuererhöhungen gehören dauerhaft zum Geschäftsrisiko. Wer in Aktien wie British American Tobacco oder Imperial Brands investiert, setzt nicht nur auf Dividendenstärke, sondern auch darauf, dass die Konzerne den Rückgang des klassischen Rauchens durch Preissetzungsmacht und neue Produkte abfedern können.

Mein Tipp: Rauchen wird zur Luxusgewohnheit

Die geplante Tabaksteuererhöhung trifft Raucher direkt im Portemonnaie. Eine Packung für mehr als 10 Euro war lange eine gefühlte Grenze. Nun könnte sie bald zum Normalfall werden. Für den Staat ist das ein doppelter Hebel: Er kann die Maßnahme mit Gesundheitsschutz begründen und zugleich Milliarden für den Haushalt einplanen.

Es gibt sicherlich viele Arguente, die für eine Preiserhöhung sprechen, auf der anderen Seite zeigen die neuen Pläne des Finanzministeriums die Einfältigkeit der aktuellen Regierung. Wenn nichts mehr geht, dann greifen wir den Rauchern eben noch tiefer in die Tasche. Das Finanzministerium preschte hier mit einer Steuererhöhung vor, nicht das Gesundheitsministerium fordert sie.

Eigentlich wollte Friedrich Merz keine Steuern erhöhen. Für Raucher gilt das nicht. Sie mussten schon für den kurzfristigen Tankrabatt hinhalten. Wenn der Ende des Monats wegfällt, dann wird die Steuererhöhung für Zigaretten allerdings nicht zurückgenommen. Auch der Vergleich mit dem Ausland ist eine billige Ausrede, die nur gilt, wenn die Preise außerhalb Deutschlands höher sind.

Dass Deutschland in Europa den höchsten Strompreis verlangt, bei Lebensmittelpreisen leicht über dem Durchschnitt liegt und Übernachtungen sowie Restaurantbesuche teurer sind als im größten Teil Europas, ist keine Grundlage für Vergleiche.

Beim Tankrabatt wurde gefordert, dass er eins zu eins an die Kunden weitergegeben wird. Gab es Konsequenzen bei Verstößen? Gab es Bußgelder für Tankstellen, die sich nicht an die 12 Uhr Regelung gehalten haben? Mir sind keine bekannt. Hauptsache dem Bürger wurde signalisiert, die Regierung tut etwas – sinnvoll oder nicht.

Für BAT, Imperial Brands und andere Tabakkonzerne sind Steuererhöhung kurzfristig verkraftbar, solange höhere Preise sinkende Mengen ausgleichen. Doch der langfristige Befund bleibt unbequem: Je teurer und stärker reguliert Zigaretten werden, desto mehr verliert das traditionelle Geschäftsmodell an Substanz. Aus der schlechten Angewohnheit wird für Raucher Schritt für Schritt eine Luxusgewohnheit und für die Hersteller ein immer schwieriger zu verteidigendes Geschäft.

Daher dürften die Dividenden-Perlen BAT und Imperial Brands noch gut eine gute defensive Wahl für das Depot bleiben. Allerdings muss genauestens beobachtet werden, wie sich die Steuererhöhungen auf den Umsatz auswirken.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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