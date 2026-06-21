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    Lyten übernimmt Northvolt-Gelände wohl für 60 Millionen Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Einigung über Northvolt-Vermögen für ca 60 Mio
    • Lyten plant Fabrik, Speicher und Datencenter bei Heide
    • Statt 3000 nur etwa 1000 Jobs, Schaden über 200 Mio
    Lyten übernimmt Northvolt-Gelände wohl für 60 Millionen Euro
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEL (dpa-AFX) - Über die Zukunft der deutschen Vermögenswerte des insolventen schwedischen Batteriezellherstellers Northvolt gibt es offensichtlich eine Einigung. Das US-Start-up Lyten habe sich mit der staatlichen Förderbank KfW und den Regierungen von Bund und Schleswig-Holstein für die Brache bei Heide auf einen Übernahmepreis in Höhe von rund 60 Millionen Euro verständigt, heißt es in einem Bericht des "Spiegel".

    Das deckt sich mit Informationen, die auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus. "Die Landesregierung ist weiter in Gesprächen mit Lyten", sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. In der kommenden Woche würden sich das Kabinett und zwei Landtagsausschüsse mit dem Thema befassen. Bis dahin werde sich die Regierung nicht zu dem Thema äußern.

    Lyten will auf dem Grundstück bei Heide eine Batteriezellenfabrik, einen Batteriespeicher und ein Datencenter bauen. Statt der ursprünglich von Northvolt angedachten rund 3.000 Jobs soll es aber nur noch etwa 1.000 geben.

    Vor der Northvolt-Pleite hatte die staatlichen Förderbank KfW eine Wandelanleihe in Höhe von rund 600 Millionen herausgegeben. Bund und Land bürgten jeweils zur Hälfte. Im Zuge der Übernahme der deutschen Northvolt-Tochter durch Lyten konnten Bund und Land noch 153 Millionen Euro sichern. Der finanzielle Schaden Schleswig-Holsteins liegt damit bei mehr als 200 Millionen Euro, wird jedoch durch den Grundstücksverkauf noch etwas sinken./klm/akl/DP/he






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