Post setzt auf Langarmshirts und Kappen gegen Sommerhitze

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 51,30 auf Tradegate (19. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -1,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,48 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 61,56 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -14,23 %/+16,96 % bedeutet.