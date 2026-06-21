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    Post setzt auf Langarmshirts und Kappen gegen Sommerhitze

    Für Sie zusammengefasst
    • 111.400 Zusteller können bei Hitze nicht ins Homeoffice
    • Arbeitgeber empfiehlt Langarmshirts und Post-Caps
    • Sonnencreme auftragen und regelmäßig Schatten aufsuchen
    Post setzt auf Langarmshirts und Kappen gegen Sommerhitze
    Foto: Frank - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die 111.400 Zusteller der Deutschen Post in der Republik ist die Flucht ins womöglich kühlere Homeoffice bei Sommerhitze keine Option: Ihr Arbeitgeber rät daher zu schützenden Langarmshirts und zu "Post-Caps" für den Kopf. "Auch Bermudas können in unserem Katalog für Unternehmensbekleidung bestellt werden", teilte die DHL Group in Frankfurt am Main mit.

    Sie empfiehlt zudem ihren Zustellerinnen und Zustellern, Sonnencreme aufzutragen, genug Wasser zu trinken - auch ohne Durst - und möglichst häufig den Schatten aufzusuchen, besonders jetzt, "wenn Pakete mit einem Gewicht von bis zu 31,5 Kilogramm bei 30 Grad und mehr transportiert und zugestellt werden"./jaa/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 51,30 auf Tradegate (19. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -1,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 61,56 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -14,23 %/+16,96 % bedeutet.





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