🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsKnock-OutsvorwärtsInfineon Technologies AG Endlos Turbo Long Open-End (MS) Knock-OutvorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies AG Endlos Turbo Long Open-End (MS)
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infineon – geht die Rallye weiter?

    Infineon gehörte zuletzt zu den Aktien, bei denen aus einer guten Branche plötzlich ein außergewöhnlicher Lauf wurde. Mit dem Turbo-Bull MC2AHZ auf Infineon ergab sich in unserem Depot ein Plus von 1.797,02 %.

    Wir positionieren uns ab Montag. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie.

    Die Grundlage dafür war eine Kombination, die der Markt sehr klar gespielt hat: mehr Zuversicht im Automobilgeschäft, wachsende Nachfrage aus dem Umfeld von KI-Rechenzentren und ein Konzern, der seine Erwartungen für das laufende Jahr spürbar anhob. Infineon meldete im Mai nicht nur bessere Zahlen für das zweite Quartal, sondern erhöhte auch die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Das Unternehmen rechnet inzwischen mit deutlich steigendem Umsatz, einer höheren Marge und mehr freiem Mittelzufluss als zuvor angenommen.

    Besonders wichtig war dabei ein Punkt, der weit über das klassische Chipgeschäft hinausgeht: Infineon profitiert zunehmend vom Ausbau der KI-Infrastruktur. Gemeint sind nicht die großen Rechenchips selbst, sondern die Stromversorgung und Leistungselektronik, ohne die Rechenzentren gar nicht skalieren können. Das Management sprach von sehr hoher Nachfrage nach Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren; Marktbeobachter sehen darin einen Treiber, der das Geschäft nicht nur kurzfristig anschiebt, sondern auch in den kommenden Jahren tragen kann. Für 2026 stellte Infineon allein in diesem Bereich Erlöse von rund 1,5 Milliarden Euro in Aussicht.





    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Daniel Saurenz
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Infineon – geht die Rallye weiter? Infineon gehörte zuletzt zu den Aktien, bei denen aus einer guten Branche plötzlich ein außergewöhnlicher Lauf wurde. Mit dem Turbo-Bull MC2AHZ auf Infineon ergab sich in unserem Depot ein Plus von 1.797,02 %. Wir positionieren uns ab Montag. Testen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     