Coca Cola – 140 Prozent mit diesem Schein

Coca-Cola gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen der Markt wieder stärker auf Berechenbarkeit und Preismacht gesetzt hat. Mit dem Call-Optionsschein UP89N5 auf die Coca-Cola-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 144,90 % .

Der Hintergrund dafür ist gut nachvollziehbar: Coca-Cola hat im Frühjahr einen sehr soliden Jahresauftakt vorgelegt, Umsatz und Ergebnis klar gesteigert und den Gewinnausblick für 2026 angehoben. Besonders bemerkenswert war, dass das Unternehmen nicht nur über höhere Preise gewachsen ist, sondern auch beim Absatz zulegen konnte. Genau das ist für Anleger ein wichtiges Signal, weil es zeigt, dass die Marke ihre Stärke nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Konsumalltag behauptet.

Hinzu kommt, dass Coca-Cola in einem schwierigeren Umfeld genau die Qualitäten zeigt, die an der Börse geschätzt werden: globale Marken, breite Vertriebskraft und die Fähigkeit, unterschiedliche Preispunkte anzubieten. Das Management betont seit Monaten, dass Verbraucher je nach Kaufkraft über kleinere Verpackungen, Premium-Produkte oder zuckerreduzierte Varianten abgeholt werden sollen. Marktbeobachter sehen darin einen wichtigen Grund dafür, dass Coca-Cola trotz nachlassender Konsumlaune in einzelnen Regionen robuster durch das Jahr kommt als viele andere Konsumtitel.