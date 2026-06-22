Ihre wichtigsten Termine
Heute: EU-Verbraucherdaten sowie frische Konjunkturdaten aus Polen!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
Deutschland: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam
Konjunkturdaten
09:30 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 5/26
09:30 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 5/26
16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 22.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 10:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Consumer Price Index (MoM) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) 15:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 15:00 USA Fed-Mitglied Waller spricht 16:00 EUR Consumer Confidence 17:15 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|18:00
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|WH SelfInvest: Top Swing Trades in 10 Minuten
|23.06. 08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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