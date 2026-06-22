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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute: EU-Verbraucherdaten sowie frische Konjunkturdaten aus Polen!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute: EU-Verbraucherdaten sowie frische Konjunkturdaten aus Polen!
    Foto: Christian Charisius - dpa

    Unternehmenstermine

    Deutschland: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam

    Konjunkturdaten

    09:30 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 5/26
    09:30 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 5/26
    16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 22.06.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    10:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    14:30KanadaCANBoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30KanadaCANVerbraucherpreisindex (Jahr)
    14:30KanadaCANConsumer Price Index (MoM)
    14:30KanadaCANBoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat)
    15:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    15:00USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    16:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    17:15Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
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    Webinare

    ZeitThema
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    10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Top Swing Trades in 10 Minuten
    23.06. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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