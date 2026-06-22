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    Optro beschleunigt das globale Wachstum mit dem Hub in Singapur und stellt APAC-Unternehmen agentenbasiertes GRC zur Verfügung

    Die GRC-Plattform, der mehr als die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen vertrauen, kommt in den asiatisch-pazifischen Raum und führt die ersten vollautomatischen Kontrolltests der Region ein.

    SINGAPUR, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Optro (ehemals AuditBoard), die führende KI-gestützte GRC-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Risiken in Chancen zu verwandeln, gab heute seine Expansion nach Singapur bekannt. Singapur ist das neueste regionale Zentrum des Unternehmens und stellt einen wichtigen Schritt dar, um globale GRC-Teams zu unterstützen und dem schnell wachsenden Kundenstamm in der Region Asien-Pazifik (APAC) maßgeschneiderten Support zu bieten. Die Ankündigung erfolgte auf der Internationalen Konferenz 2026 des Institute of Internal Auditors (IIA) in Singapur.

    Optro

    Dieser Schritt erfolgt zu einer Zeit, in der Unternehmen in der gesamten Region mit zunehmend komplexen Risikoumfeldern konfrontiert sind, die durch künstliche Intelligenz (KI), Cybersicherheitsbedrohungen, behördliche Kontrollen und die sich beschleunigende digitale Transformation geprägt sind. Laut dem Bericht der Internal Audit Foundation „Risk in Focus 2026: APAC stufen 39 Prozent der Unternehmen digitale Disruption, einschließlich KI, als eines ihrer größten Geschäftsrisiken ein, während 58 Prozent regulatorische Veränderungen zu ihren höchsten Prüfungsprioritäten zählen.

    Singapurs Stellung als regionales Finanzzentrum, Drehscheibe für digitale Innovation und Vorreiter bei der verantwortungsvollen KI-Entwicklung hat das Land zu einem strategischen Standort für Unternehmen gemacht, die die nächste Phase des Unternehmensrisikomanagements vorantreiben. Da Unternehmen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum mit steigenden regulatorischen Anforderungen, zunehmenden digitalen Risiken und wachsendem Druck zum verantwortungsvollen Umgang mit KI konfrontiert sind, steigt die Nachfrage nach stärker vernetzten Ansätzen in den Bereichen Revision, Risiko, Compliance und Informationssicherheit.

    Die Präsenz von Optro in Singapur ist darauf ausgerichtet, dieser Nachfrage gerecht zu werden, und bietet Fachleuten aus den Bereichen Revision, Risiko, Compliance und Informationssicherheit im asiatisch-pazifischen Raum Zugang zu den neuesten KI-gestützten Technologien, die erforderlich sind, um im heutigen anspruchsvollen und sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Umfeld agil zu bleiben. Das starke Partnernetzwerk des Unternehmens verbindet zudem die erstklassigen GRC-Kompetenzen von Optro mit dem Fachwissen weltweit führender Beratungsunternehmen und schafft so einen zusätzlichen Mehrwert für Teams in der gesamten Region.

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    PR Newswire (dt.)
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