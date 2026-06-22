Nur eine Aktie mit fast 200 % Kurspotenzial! Siltronic, The Platform Group und Aspermont im Analystencheck!
The Platform Group kommt einfach nicht aus den Negativschlagzeilen. Nach den jüngsten Vorwürfen des "Manager Magazins" stürzte die Aktie auf ein neues Allzeittief und die Anleihe preist fast eine Insolvenz ein. Ab nächster Woche will man Anleihen …
Foto: esg-aktien.de
The Platform Group kommt einfach nicht aus den Negativschlagzeilen. Nach den jüngsten Vorwürfen des "Manager Magazins" stürzte die Aktie auf ein neues Allzeittief und die Anleihe preist fast eine Insolvenz ein. Ab nächster Woche will man Anleihen zurückkaufen. Doch Analysten bleiben skeptisch. Bullisch sind Analysten bei Aspermont. Die Transformationsstory ist nach den Halbjahreszahlen intakt. Das Kursziel wurde leicht angehoben. Damit sind fast 200 % Rendite möglich. Bei Siltronic hingegen raten Analysten zu Gewinnmitnahmen. Das Unternehmen hat sich frisches Kapital besorgt, obwohl man eigentlich durchfinanziert ist. Die Analysten gehen davon aus, dass Siltronic in den kommenden Jahren nicht in die Gewinnzone kommt. Dabei könnte das Umfeld aufgrund des KI-Booms eigentlich kaum besser sein.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte