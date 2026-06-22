Nur eine Aktie mit fast 200 % Kurspotenzial! Siltronic, The Platform Group und Aspermont im Analystencheck!

The Platform Group kommt einfach nicht aus den Negativschlagzeilen. Nach den jüngsten Vorwürfen des "Manager Magazins" stürzte die Aktie auf ein neues Allzeittief und die Anleihe preist fast eine Insolvenz ein. Ab nächster Woche will man Anleihen …



